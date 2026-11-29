Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

La provincia registró una caída superior al 50 por ciento en los casos de cáncer oral durante la última década. El fortalecimiento de la red sanitaria, la detección temprana y el trabajo interdisciplinario fueron claves, según el Ministerio de Salud.

La Pampa redujo más del 50 por ciento los casos de cáncer oral en la última década entre residentes de distintas localidades que accedieron a una atención oportuna. El descenso se vinculó con políticas públicas para fortalecer la Red Provincial de Salud, ampliar el acceso a la atención odontológica y mejorar la detección de lesiones sospechosas.

El cáncer oral es un crecimiento celular maligno que puede originarse en los labios, la lengua, las encías, el piso de la boca, el paladar o la cara interna de las mejillas. Puede manifestarse como una úlcera, una mancha blanca o roja o un bulto persistente que no cicatriza. A nivel mundial, ocupa el decimotercer lugar entre los cánceres más frecuentes y provocó más de 188.000 muertes en 2022.

La red de salud de La Pampa y la detección temprana

La jefa del Departamento de Odontología del Ministerio de Salud, Valeria Maza, destacó el despliegue territorial de la cartera sanitaria, que incluyó inversión en equipamiento, incorporación y capacitación permanente de equipos, campañas de prevención y ampliación del acceso a la salud pública.

"Los resultados logrados son producto de políticas públicas y de estrategias de atención odontológica dentro de la red provincial de salud que nos permitieron unificar y mejorar la eficacia de las acciones", señaló Maza.

Entre las medidas implementadas, la funcionaria mencionó la creación de la Red Provincial de Salud Estomatológica, destinada a promover la equidad, centralizar la vigilancia epidemiológica y agilizar las derivaciones entre centros de atención primaria y hospitales de mayor complejidad.

También se elaboraron una guía de buenas prácticas, cuidados y estrategias para la atención de la salud bucal en los tres niveles; un protocolo de derivación de lesiones estomatológicas y una Guía Práctica de Estomatología. Además, se realizaron capacitaciones continuas para facilitar la toma oportuna de biopsias ante lesiones sospechosas.

Equipamiento, consultorios y atención odontológica

Para reforzar la accesibilidad, el Gobierno provincial incorporó nuevos consultorios e invirtió en insumos, profesionales y equipamiento. En ese marco, sumó nueve unidades odontológicas y reparó otras, que luego fueron distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Además, comenzó a funcionar en General Pico un nuevo laboratorio de prótesis dentales, que se incorporó a los que ya operan en Santa Rosa y General Acha. El objetivo es garantizar prestaciones a quienes más las necesitan.

Maza también resaltó el trabajo sostenido junto con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. La articulación incluye instancias de actualización con formación teórica y práctica clínica sobre pacientes, resolución de lesiones y seguimiento interdisciplinario.

"El acompañamiento que recibimos en este trabajo interdisciplinario realizado con la Facultad también fue clave para la reducción de la patología: además de intercambiar conceptos en las capacitaciones, acompañan a los pacientes en los seguimientos. Somos un equipo mixto e interdisciplinario que trabaja junto para acompañar a los pacientes que atraviesan estos procesos complejos y también a sus familias", expresó la especialista.

La funcionaria sostuvo que las políticas provinciales y el intercambio permanente con especialistas tienen como propósito mejorar la salud de la población pampeana. También atribuyó la disminución de los casos a la prioridad otorgada a la salud en la gestión provincial.

Cómo prevenir el cáncer bucal y cuándo consultar

La prevención combina hábitos cotidianos para reducir la exposición a carcinógenos e irritantes con controles profesionales periódicos. Maza recomendó evitar el tabaco en todas sus formas y moderar o evitar el consumo de alcohol, ya que su efecto combinado multiplica el riesgo.

También aconsejó proteger los labios del sol con bálsamo de FPS 30 o superior y sombrero durante las horas de mayor radiación; mantener una buena higiene bucal; revisar prótesis y bordes dentarios filosos para evitar roces crónicos; incorporar frutas y verduras a la alimentación y realizar un autoexamen mensual frente al espejo, con buena iluminación, para observar las mucosas, la lengua y el cuello.

La jefa del Departamento de Odontología indicó que es importante realizar un control odontológico y estomatológico anual, solicitar la revisión de los tejidos blandos, verificar el ajuste de prótesis y restauraciones y cumplir con el seguimiento indicado ante lesiones precursoras.