Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 3 min de lectura

El agua del Chadileuvú comenzó a ingresar en la Laguna Nicolás Galván, a pocos kilómetros de Limay Mahuida. Enrique Tomas estimó que podría llegar al puente de Paso de los Algarrobos en dos o tres días, según las condiciones de la cuenca.

La crecida del río Salado ya avanza por el cauce del Chadileuvú y comenzó a llenar la Laguna Nicolás Galván, ubicada pocos kilómetros al noroeste de Limay Mahuida. La evolución del agua fue informada por Enrique Quique Tomas, exintendente de Puelches y referente en la defensa de los ríos pampeanos.

En una publicación previa, Tomas había señalado:

El Chadileuvú sigue su camino, acaba de comenzar a llenar la laguna de Nicolás Galván, justo al oeste de Limay Mahuida

También afirmó que el agua ya sería apta para la ganadería en un tramo ubicado unos kilómetros aguas arriba.

La crecida del Chadileuvú avanza hacia Paso de los Algarrobos

Según el análisis de Tomas, el llenado de la laguna podría demandar algunos días antes de que el agua continúe rumbo al puente de Paso de los Carros. Para llegar a La Reforma, estimó que faltarían al menos 20 o 25 días, aunque aclaró que los plazos dependerán de las lluvias en Mendoza y La Pampa.

El referente explicó que, si llueve en la zona pampeana, el avance podría acelerarse porque los bañados, las lagunas y el cauce ya tienen humedad y perderían menos agua por infiltración. También indicó que entre Paso de los Carros y La Reforma hay varios kilómetros de cauce definido.

Imágenes muestran el llenado de la Laguna Nicolás Galván

Este sábado, el vecino de Limay Mahuida Cristian Sánchez compartió imágenes del avance del agua. Sorprendido por la crecida del Chadileuvú, escribió:

¡nunca imaginé volver a ver esto…después de 20 años!

Tomas respondió con entusiasmo y esperanza:

Claro que sí amigo. Si luchamos, algún día será realidad y la sequía pasará a hacer historia

En otra actualización, indicó que el agua seguía llenando la laguna y que quizás enllegara al puente de Paso de los Algarrobos, situado a unos

El recorrido del Salado dentro de La Pampa

En su publicación, Tomas también difundió fotos y videos registrados cuatro años atrás junto a José Nicolás Galván, descendiente de Nicolás Galván. Según planteó, el comportamiento del sistema Salado-Chadileuvú habría beneficiado a más productores con falta de agua apta para la ganadería que el ingreso de un caudal equivalente del Atuel, al alcanzar más kilómetros dentro de La Pampa y en menos tiempo.

Como referencia, sostuvo que el Atuel ingresa por el puente Los Vinchuqueros desde hace casi dos años y todavía no se une al Salado, mientras que este último ya avanzó unos 150 kilómetros dentro del territorio pampeano.

El reclamo por los ríos pampeanos

Tomas cuestionó el tratamiento político y público que reciben los distintos cursos de agua de la provincia. Afirmó que el sistema Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó no tuvo la misma consideración que el Atuel, pese a que, según su planteo, se trata de un río afectado por el uso del 100 por ciento del agua de sus afluentes.

También sostuvo que el Atuel no constituye una cuenca separada, sino un afluente que se incorpora a su colector dentro de La Pampa y que, históricamente, aportó agua de mejor calidad. A la vez, señaló que el Chadileuvú tiene una geografía, una historia y características hidrológicas propias, y lo definió como el único río enteramente pampeano, cuyo recorrido debería continuar hacia el Atlántico a través del Colorado.