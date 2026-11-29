Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:42 p. m. · 2 min de lectura

El gobernador pampeano fue distinguido por unanimidad por el programa “Después de Hora”, que ofrece actividades deportivas, artísticas y culturales gratuitas a niños y adolescentes.

Sergio Ziliotto recibió un reconocimiento internacional por las políticas de inclusión social de La Pampa

El mandatario pampeano fue distinguido como Gobernador Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2026 por la implementación del programa provincial “Después de Hora”. El reconocimiento fue otorgado por unanimidad y entregado en Bogotá, Colombia.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue reconocido internacionalmente por la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social (INCLUSOCIAL), una organización colombiana que distingue iniciativas gubernamentales destinadas a combatir la desigualdad y promover la integración social.

El premio fue otorgado por el programa provincial “Después de Hora”, en la categoría vinculada con la prevención del riesgo social juvenil mediante actividades culturales y deportivas.

El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, recibió la distinción en representación del mandatario pampeano durante una ceremonia realizada en Bogotá, Colombia.

Una política pública destinada a niños y adolescentes

El programa, puesto en marcha en 2023, se desarrolla mediante el trabajo conjunto del Gobierno provincial y los municipios pampeanos, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas, recreativas y de integración comunitaria.

La iniciativa permite que niñas, niños y adolescentes accedan gratuitamente a diferentes actividades deportivas, artísticas y culturales fuera del horario escolar, utilizando instalaciones educativas, deportivas y comunitarias.

Un reconocimiento otorgado por unanimidad

El presidente de la fundación, Jorge Escalante Miranda, destacó la evaluación del programa pampeano y la entrevista mantenida con Ziliotto. El jurado resolvió por unanimidad concederle la distinción internacional.

Por su parte, el gobernador expresó a través de sus redes sociales que el reconocimiento excede lo personal y representa una valoración de las políticas públicas de protección e inclusión social que sostiene La Pampa.

INCLUSOCIAL es una organización sin fines de lucro fundada en Colombia en 2003, que a lo largo de su trayectoria ha reconocido iniciativas gubernam

en tales de 16 países.