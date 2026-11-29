Dirigentes de distintas localidades de La Pampa apoyaron su precandidatura a gobernadora y reclamaron protagonismo en el frente opositor. El partido no firmó el preacuerdo electoral porque, según afirmó, faltan reglas claras.

El PRO de La Pampa reunió en Santa Rosa a dirigentes de distintas localidades y expresó su respaldo a la precandidatura de María Alejandra “Marita” Mac Allister para la gobernación en 2027. Tras el encuentro, el partido ratificó su pertenencia al frente opositor, aunque reclamó un papel central en la construcción electoral.

Los referentes plantearon que el PRO debe ser la “columna vertebral” de ese espacio y sostuvieron que no hay una alternativa de cambio en la provincia sin la participación del partido. La convocatoria también buscó mostrar unidad interna y fortalecer su posición frente a la disputa por el gobierno provincial.

El PRO pide reglas claras para el frente opositor

En el encuentro, los dirigentes defendieron la conformación de un espacio amplio, con un proyecto común para los pampeanos, pero reclamaron reglas claras, compromisos asumidos y responsabilidad frente a la sociedad.

Participaron representantes de General Pico, 25 de Mayo, Toay, General San Martín, Victorica, Eduardo Castex, Doblas, Catriló, Dorila, General Acha, Jacinto Aráuz, Colonia Barón, Realicó y Falucho. Como cierre, acordaron profundizar el trabajo territorial, recorrer las localidades y escuchar las demandas de los vecinos. También propusieron mantener un vínculo cercano con el sector productivo, al que consideran clave para elaborar una propuesta de gobierno.

Por qué el PRO no firmó el preacuerdo electoral

El viernes se difundió un documento para avanzar en la conformación de un frente electoral de cara a 2027, integrado inicialmente por los libertarios, la UCR, Comunidad Organizada (CO), el Mofepa y el MID. El PRO no lo firmó, pese a que su presidente, Martín Ardohain, había participado de la reunión.

El documento contó con las firmas del libertario Adrián Ravier, el radical Martín Berhongaray, Juan Carlos Tierno, por CO, Agustina De la Nava, por el MID, y José Vázquez, por el Mofepa. Desde el PRO justificaron su decisión al sostener que “quieren firmar a las apuradas y sin reglas claras” y expresaron su rechazo a la forma en que se buscó cerrar el acuerdo.

“Somos parte del frente y queremos firmar cuando estén dadas las condiciones y se resuelvan temas claves para ser una opción seria de gobierno para todos los pampeanos”, explicaron fuentes del PRO.

Según señalaron desde el partido, en los últimos días hubo “presión” para suscribir un preacuerdo sin pautas definidas sobre el ordenamiento del frente, la selección de candidaturas y los compromisos de cada espacio. “Firmar algo a las apuradas, sin saber cómo ni cuándo ni dónde, no es construir. Es sacarse una foto”, afirmaron.

Marita Mac Allister, impulsada para encabezar la fórmula

En ese escenario, el PRO busca que Marita Mac Allister, presidenta del Tribunal de Cuentas, sea el primer nombre de la fórmula para el Ejecutivo provincial. Aunque el partido ratificó que forma parte del frente, el respaldo a su precandidatura marca su apuesta para encabezar la construcción opositora.