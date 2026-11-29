Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 4 min de lectura

La entidad redujo su déficit y sostuvo inversiones mientras prepara una planta solar inicial de 300 kW, con capacidad de ampliarse a un megavatio. La fibra óptica ya llega al 85% de General San Martín.

La cooperativa de servicios públicos de General San Martín mejoró su situación económica, mantuvo el ritmo de inversiones y avanzó con obras para instalar un parque solar. El proyecto comenzará con dos equipos de 150 kW cada uno y podría ampliarse hasta alcanzar un megavatio, según confirmó el gerente de la entidad, Santiago Pérez.

La recuperación de los ingresos y el control de los costos permitieron reducir el déficit y sostener inversiones en distintos servicios. Aunque el balance sigue siendo deficitario, desde la conducción consideran que el resultado es acotado en relación con el volumen de actividad y que la cooperativa transita una etapa favorable.

El aumento de los ingresos respondió principalmente a un reajuste tarifario. Los costos se mantuvieron y, en algunos rubros, bajaron en términos reales, aunque la inflación, las amortizaciones y otros gastos todavía condicionan las cuentas.

Parque solar de 300 kW con posibilidad de ampliación

La iniciativa prevé instalar dos equipos para alcanzar una potencia inicial de 300 kW. En una primera etapa, la energía generada se destinará a cubrir parte del consumo propio de la cooperativa, en especial el bombeo de agua, el alumbrado y otras necesidades operativas.

El terreno elegido pertenece a la entidad y permitiría ampliar el emprendimiento hasta un megavatio. La conexión se realizará mediante una línea de 13,2 kilovoltios de la cooperativa, vinculada con la subestación de la Administración Provincial de Energía.

El proyecto se encuentra en fase preparatoria. Ya comenzaron la apertura de calles internas y el acondicionamiento del predio; entre las próximas tareas figuran la limpieza, la delimitación y el cercado. También se ajustan detalles técnicos luego de las visitas y evaluaciones realizadas junto con representantes de la Secretaría de Energía.

La inversión se financiará con recursos propios y mediante un esquema de adquisición de equipos que también utilizan otras cooperativas pampeanas. La meta es reducir parte de los costos operativos y, más adelante, analizar alternativas para avanzar hacia un modelo comunitario.

La fibra óptica ya cubre el 85% de General San Martín

La expansión de la fibra óptica es otro de los principales frentes de inversión: la red ya alcanza aproximadamente al 85% de la localidad. La previsión es completar la cobertura durante el actual ejercicio y avanzar hacia la conexión de todos los hogares.

La modernización también elevó las velocidades de internet. El plan básico ofrece actualmente 100 megas y hay una opción de 200 megas, frente a los 50 megas que constituían el máximo disponible anteriormente.

Las mejoras se concretaron a partir del vínculo con Empatel y se trasladan a los usuarios procurando mantener los costos. Además, la migración tecnológica dejó de depender solo de pedidos individuales y comenzó a organizarse por barrios para acelerar el reemplazo de las conexiones anteriores.

La cooperativa también busca que los nuevos loteos incorporen los servicios desde la etapa de planificación. El objetivo es evitar complicaciones posteriores para instalar las redes y ofrecer mejores condiciones a quienes compran terrenos.

Renovación de infraestructura y mejoras en los servicios

Entre las inversiones previstas se encuentran el recambio de vehículos, la remodelación de un edificio contiguo a las instalaciones centrales y distintas mejoras operativas.

En el servicio de agua potable, la entidad mantiene la entrega gratuita de agua envasada, cuyo costo está incluido en el cargo fijo. En energía, apunta a mejorar las prestaciones y extender el alumbrado público en sectores que aún lo necesitan, aunque toda la red ya cuenta con tecnología LED.

En telecomunicaciones, las prioridades son ampliar la fibra óptica, aumentar las velocidades de conexión y sostener una política que no cobre costos adicionales de instalación a los usuarios.

Más dificultades de los asociados para pagar las facturas

La situación económica de los asociados también repercute en la administración. Desde la cooperativa advierten que son cada vez más frecuentes las demoras en el pago de las facturas y los casos en que se cancelan juntas las obligaciones de dos meses.

El problema se observa especialmente entre los sectores más afectados por la caída de los ingresos y entre los jubilados, que enfrentan mayores dificultades para cubrir sus gastos mensuales.

Para evitar que las deudas deriven en cortes, la entidad procura ofrecer planes de pago y alternativas de regularización. La estrategia busca equilibrar el cuidado de las finanzas institucionales con el acompañamiento a los asociados que atraviesan dificultades.

De cara al próximo año, la cooperativa prevé sostener las inversiones, mejorar la calidad de los servicios y mantener tarifas lo más accesibles posible. El parque solar, la expansión de la fibra óptica y las obras de infraestructura integran una agenda que se ejecutará de manera progresiva, de acuerdo con la disponibilidad financiera y la evolución de la economía.

La cooperativa logró "mantener inversiones en telecomunicaciones, renovación de vehículos, infraestructura y mejoras edilicias, además de avanzar en un proyecto de generación de energía solar que constituye uno de los objetivos centrales para la próxima etapa".