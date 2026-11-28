Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El complejo funcionará todos los días durante la temporada de verano, mientras avanzan las obras de climatización. El predio también ofrece actividades recreativas y servicios para motorhomes.

El Parque Acuático de Winifreda abrirá sus puertas el sábado 5 de diciembre y funcionará todos los días durante la temporada de verano. La intendenta Adriana García confirmó la fecha y destacó el avance de las obras de climatización que se realizan en el complejo.

Los trabajos se desarrollan en dos etapas y permitirán habilitar progresivamente los sectores intervenidos. García explicó que actualmente se colocan los equipos de climatización y expresó su conformidad con el desarrollo de una obra que busca ampliar las posibilidades de uso del predio y extender su funcionamiento.

Obras de climatización y apertura gradual

La intendenta indicó que cada sector comenzará a funcionar a medida que concluyan las tareas. De ese modo, la incorporación de las nuevas instalaciones será gradual, en paralelo con el avance de los trabajos.

El parque abrirá de lunes a lunes, como en temporadas anteriores. García manifestó sus expectativas sobre la concurrencia, aunque señaló que las condiciones climáticas pueden influir en la cantidad de visitantes.

Actividades recreativas y servicios para visitantes

Al recordar el verano pasado, la jefa comunal señaló que hubo una disminución del público, especialmente durante los días de semana, y atribuyó parte de esa baja a la inestabilidad del tiempo.

Además de las piscinas, el predio ofrece propuestas como tirolesa, paintball y arquería. También cuenta con servicios para quienes viajan en motorhomes, tanto en el parque como en el camping municipal.

El Chaqueño Palavecino se presentará en Winifreda

La apertura coincidirá con un fin de semana de actividad en la localidad, que tendrá entre sus principales atractivos la presentación del Chaqueño Palavecino en el Club Social y Deportivo Winifreda.

Con la reapertura del complejo y el avance de las obras de climatización, el municipio busca fortalecer la oferta turística y recreativa de Winifreda durante los meses de verano.