Los jefes comunales solicitaron modificar la Ley 1597 para evitar que los datos del Censo 2022 amplíen la cantidad de integrantes de los concejos deliberantes. Sostienen que los fondos deben priorizar servicios, obras y demandas vecinales.

Seis intendentes pampeanos reclamaron al Gobierno provincial y a los legisladores que modifiquen la Ley 1597 para impedir que la aplicación de los resultados del Censo 2022 aumente la cantidad de concejales en sus localidades. Argumentaron que, ante el contexto económico, los recursos municipales deben destinarse a servicios, obras y necesidades de la población.

El pedido fue presentado en un comunicado conjunto firmado por Abel Sabarots, intendente de General Acha; Ariel Rojas, de Toay; Federico Moro, de La Adela; Francisco Tassone, de Quemú Quemú; Mario Roth, de General Campos, e Iván Fuhr, de Alpachiri.

Los jefes comunales solicitaron al Poder Ejecutivo provincial y a diputados de todos los bloques que impulsen los mecanismos legislativos necesarios para mantener la composición actual de los concejos deliberantes y evitar una ampliación de las estructuras políticas que genere mayores gastos para los municipios.

El reclamo por el aumento de concejales en La Pampa

En el documento, los intendentes señalaron que la situación económica y social del país requiere una administración "austera, eficiente y responsable" de los recursos estatales. Consideraron que no es momento de sumar estructuras políticas ni de crear nuevas erogaciones que puedan comprometer fondos destinados a atender las necesidades de los vecinos.

También remarcaron que los municipios son el primer eslabón del Estado frente a la ciudadanía y deben responder a diario con servicios públicos, obras y atención de distintas demandas, en un escenario de recursos cada vez más limitados.

Los firmantes afirmaron que mantuvieron reuniones y realizaron gestiones ante integrantes del Ejecutivo provincial y legisladores de diferentes espacios políticos, aunque hasta el momento no recibieron una respuesta concreta. Por eso, pidieron que las medidas se adopten durante el actual período legislativo o a la mayor brevedad posible, ante la proximidad de una nueva convocatoria electoral provincial.

Los intendentes descartan un planteo partidario

Los jefes comunales aclararon que su propuesta no responde a intereses partidarios ni busca desconocer el crecimiento demográfico de las localidades. Sostuvieron que se trata de fijar prioridades para el uso de los fondos públicos y preservar la representación democrática y el funcionamiento institucional sin aumentar los costos políticos.

"El crecimiento de nuestras localidades debe traducirse en más servicios, más infraestructura y mejores oportunidades para nuestros vecinos, no necesariamente en mayores estructuras políticas", expresaron en el comunicado.

Finalmente, convocaron a las autoridades provinciales y a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a acompañar el reclamo y avanzar en una decisión que permita conservar la cantidad actual de concejales en sus municipios.