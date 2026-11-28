Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

Las imágenes de un tramo deteriorado cerca de Chacharramendi reavivaron las quejas por el estado de la Ruta 143 en La Pampa. En la zona de Santa Isabel, un vecino realizó tareas de bacheo con recursos propios.

El estado de la Ruta Nacional 143 volvió a generar preocupación en La Pampa. Imágenes de un tramo con numerosos baches, ubicado cerca del acceso a Chacharramendi, muestran las dificultades y los riesgos que enfrentan quienes circulan por el lugar.

Los reclamos se suman a las críticas por la conservación de las rutas nacionales y a la demanda de trabajos para mejorar la seguridad vial. En la provincia, los anuncios de bacheo en sectores próximos a localidades gobernadas por espacios afines a la gestión de Javier Milei no alcanzan, según las quejas, para revertir el panorama.

Bacheo vecinal en la Ruta 143, cerca de Santa Isabel

Durante esta semana, en la zona de Santa Isabel, el vecino Santos Benítez decidió intervenir por cuenta propia ante el deterioro de la ruta y las promesas de reparación pendientes.

Benítez y su equipo realizaron tareas de bacheo con recursos propios. Los trabajos se concretaron sin intervención de Vialidad Nacional ni de empresas contratistas.