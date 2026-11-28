La querella y la defensa cuestionaron distintos aspectos de la condena a Agustín Leonardo de los Santos por disparar contra Kevin Nahuel Quiroga. Ambas partes tienen diez días hábiles para decidir si presentan una apelación.

La condena al policía Agustín Leonardo de los Santos por disparar contra Kevin Nahuel Quiroga durante un procedimiento en General Pico generó cuestionamientos de la querella y la defensa. Aunque ambas partes analizan apelar, todavía no resolvieron cómo proceder y cuentan con diez días hábiles para definirlo.

El abogado querellante, Guido Portis Ricciardi, sostuvo que la respuesta judicial quedó por debajo de las expectativas de la víctima y su familia. El defensor, Raúl Quiroga, cuestionó que su representado haya sido condenado, aunque manifestó su conformidad con que se descartara la figura de lesiones graves.

Qué condena recibió el policía en General Pico

El fallo fue dictado por los jueces Marcelo Luis Pagano, María José Gianinetto y Carlos Federico Pellegrino. El tribunal impuso a De los Santos ocho meses de prisión en suspenso, seis meses de inhabilitación especial para ejercer cargos policiales y dos años de reglas de conducta.

El hecho ocurrió el 16 de junio de 2025, alrededor de las 4:30, en el pasaje Olascoaga, entre Racedo y Orsi, en el barrio Roca. Quiroga y un amigo habían sido retirados de una cantina y luego se enfrentaron con efectivos policiales cuando estos intentaban identificarlos.

Durante el procedimiento, el joven empujó a uno de los uniformados y golpeó a De los Santos, quien había acudido en ayuda de su compañero. El subinspector utilizó una escopeta reglamentaria y disparó dos veces con munición antitumulto.

El tribunal distinguió los dos disparos

Los jueces consideraron justificado el primer disparo, que impactó en el hombro izquierdo de Quiroga, porque el policía estaba siendo agredido y su integridad física y la de sus compañeros corrían riesgo. En cambio, entendieron que el segundo tiro, efectuado cuando el joven ya se alejaba, fue un exceso en el uso de la fuerza.

Ese disparo impactó en la espalda de Quiroga y le provocó múltiples lesiones en el tórax y el abdomen. La calificación de las heridas fue central para determinar la pena: mientras la Fiscalía y la querella habían solicitado cuatro años de prisión por lesiones graves, el tribunal consideró que esa gravedad no se acreditó y encuadró el hecho como lesiones leves doblemente agravadas.

La defensa cuestiona la condena y la inhabilitación

El defensor sostuvo que no correspondía condenar a De los Santos porque, según su planteo, actuó en un contexto de agresión contra él y sus compañeros y no tenía otras opciones. No obstante, valoró que el tribunal modificara la calificación legal: "No estoy de acuerdo con la condena. Estoy de acuerdo con que se haya morigerado".

Quiroga afirmó que la sentencia puso el foco en el momento de los disparos, aunque, a su entender, durante el juicio también quedaron acreditadas las distintas etapas previas de la intervención policial. "Es una situación muy compleja y muy difícil para el personal policial, hay que estar ahí", señaló.

El abogado dijo que necesita estudiar en profundidad los fundamentos antes de decidir si presenta una impugnación. Entre los puntos que revisará está la inhabilitación especial por seis meses para ejercer cargos policiales, que calificó como una "sorpresa procesal" porque, según sostuvo, la defensa no pudo conocer que se aplicaría esa pena complementaria. También reconoció que la Fiscalía la había solicitado y fundamentado.

La defensa debe conversar personalmente con De los Santos antes de tomar una decisión. El policía se encuentra en situación pasiva y su equipo también consulta a un especialista en derecho administrativo sobre las consecuencias de la condena para su carrera.

La querella considera insuficiente la pena

Portis Ricciardi afirmó que el resultado quedó lejos de lo solicitado por la parte acusadora, que había pedido cuatro años de prisión efectiva por lesiones graves agravadas. De todos modos, señaló: "El grado de expectativa es diferente a la realidad, pero sí tengo que reconocer que al menos se pudo convalidar la hipótesis de trabajo principal, que era la autoría del hecho y la condena final".

La principal discrepancia de la querella está en la calificación de las lesiones. Según el criterio de los jueces, no se probó una incapacidad superior a los 30 días, requisito que consideraron necesario para encuadrar el caso como lesiones graves. El abogado también mencionó la aplicación del principio in dubio pro reo, que establece que, ante una duda, debe beneficiarse al imputado.

El letrado describió la reacción de Quiroga frente a la resolución: "Él está bastante decepcionado de esta realidad. Le cuesta mucho, siente que lo que él pierde fue mucho en función de la justicia que recibió".

La querella estudia los posibles agravios para apelar y mantiene conversaciones preliminares con la Fiscalía. Portis Ricciardi aclaró que la decisión deberá considerar especialmente la voluntad de su cliente: "El que manda es la víctima".