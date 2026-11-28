Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

La administración nacional celebró que el tribunal reconociera la existencia de una controversia de soberanía en el caso vinculado al proyecto Sea Lion. Aunque cuestionó el rechazo de las medidas provisionales, anunció que avanzará con la constitución de un tribunal arbitral.

El Gobierno nacional celebró que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar reconociera la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, en el marco de la presentación vinculada al proyecto Sea Lion.

En un comunicado, la Oficina del Presidente informó que la decisión fue adoptada "en un voto no unánime". También sostuvo que el reconocimiento se produjo frente a la posición británica, a la que acusó de pretender "desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar".

El reclamo argentino por la explotación de recursos

La administración nacional señaló que no comparte que, en esta instancia preliminar, el tribunal haya considerado que carece de jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas.

Según el comunicado, la Argentina no pidió un pronunciamiento sobre la soberanía, sino que se aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ante la explotación unilateral de recursos por parte del Reino Unido.

"La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelva", afirmó la Oficina del Presidente.

El Gobierno avanzará con un tribunal arbitral

El Gobierno indicó que respetará la decisión y que continuará defendiendo los derechos argentinos en el marco del derecho internacional. Aclaró, además, que la resolución corresponde a una etapa preliminar y "no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia".

En ese sentido, anticipó que avanzará "sin demora" en la constitución del tribunal arbitral y que solicitará ante ese organismo las medidas necesarias para preservar los derechos de los argentinos.

Sanciones por la explotación de recursos

La Oficina del Presidente sostuvo que la decisión del Tribunal del Mar "de ningún modo legitima la explotación unilateral" de los recursos naturales y advirtió que el Gobierno continuará con acciones para impedirla.

El comunicado también informó que se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones al marco jurídico vigente. Además, remarcó que quienes participen de la explotación ilegítima de los recursos "deberán afrontar las consecuencias".