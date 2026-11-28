Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

El siniestro ocurrió en calle 7, entre 18 y 20, e involucró a dos autos y dos motos. El joven sufrió una posible fractura y fue llevado al Hospital Gobernador Centeno.

Un choque en General Pico involucró a dos automóviles y dos motocicletas este viernes por la tarde. El hecho ocurrió en calle 7, entre 18 y 20, y dejó a un joven motociclista con una posible fractura en uno de sus miembros.

En el siniestro participaron una Renault Duster, un Fiat Palio y dos motos de 110 cc: una Zanella y una Corven Energy. Según la información recabada en el lugar, la Duster estaba estacionada en el sector de un supermercado chino.

Cómo ocurrió el choque en General Pico

Al salir, el conductor de la camioneta no habría advertido la circulación de la Zanella, conducida por el joven, quien llevaba el casco correctamente colocado. La motocicleta impactó contra la Duster y, tras el golpe, salió despedida hacia el otro lado.

En su recorrido, chocó contra un Fiat Palio y luego contra una Corven Energy 110. Ambos vehículos estaban estacionados. Después de impactar contra los tres rodados, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y quedó tendido en medio de la calle.

Traslado al Hospital Gobernador Centeno

El joven fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM). Debido a una posible fractura en uno de sus miembros, fue trasladado al Hospital Gobernador Centeno para recibir atención médica.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y del Comando Radioeléctrico, junto con el equipo de emergencias médicas que intervino en la asistencia y el traslado.