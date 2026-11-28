El pianista de Quemú Quemú integrará el elenco del espectáculo producido por Ángel Carabajal, que debutará el 26 de diciembre en el Hotel Amerian y seguirá en cartel hasta fines de febrero o principios de marzo.

El pianista pampeano Nicolás Dani, oriundo de Quemú Quemú, formará parte del elenco de Bien Argentino, la producción de Ángel Carabajal que llegará a la temporada de verano de Villa Carlos Paz. Para el músico, será su primera participación en uno de los principales ciclos teatrales del país.

La obra debutará el 26 de diciembre en el Hotel Amerian, ubicado sobre la peatonal de la ciudad cordobesa. La temporada se extenderá hasta fines de febrero o principios de marzo.

Un espectáculo con escenario 360 en Villa Carlos Paz

Dani anticipó que la propuesta tendrá novedades y buscará integrar al público en la función. “Es un espectáculo que trae muchas novedades. Tiene un escenario 360, donde la gente va a poder participar e interactuar con el show. Habrá un gran despliegue de músicos, bailarines y figuras que van a formar parte de la propuesta”, expresó.

Bien Argentino es una de las producciones reconocidas de Carabajal y cuenta con una trayectoria marcada por premios y distinciones en los escenarios de Villa Carlos Paz. El productor también estuvo detrás de Mestiza, espectáculo que obtuvo el Carlos de Oro en la última temporada.

Nicolás Dani proyecta su carrera en la temporada teatral

La incorporación del pianista representa una oportunidad para que un artista pampeano lleve su trabajo a un escenario de alcance nacional. La producción combina música, danza y espectáculo en vivo y se suma a las principales propuestas teatrales del verano en la ciudad cordobesa.