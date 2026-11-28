Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó máximas de 37 grados para sábado y domingo en Santa Rosa. Se esperan tormentas, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora y una mayor probabilidad de lluvias durante la noche del domingo.

Santa Rosa tendrá un fin de semana con temperaturas máximas de 37 grados y posibilidad de tormentas. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las condiciones inestables se presenten principalmente durante las tardes y noches.

A las 9, el termómetro marcaba 25,4 grados. Para este sábado se espera cielo despejado durante la mañana y tormentas aisladas por la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento.

Pronóstico para Santa Rosa durante el sábado

Además, el SMN anticipó ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la noche. La temperatura máxima prevista para la jornada es de 37 grados.

El domingo continuará el calor, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que también podría alcanzar los 37. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y algo nublado por la mañana.

Tormentas fuertes y ráfagas para el domingo

Para la tarde y la noche del domingo se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70 por ciento.

También se pronostican ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada, la tarde y la noche del domingo.