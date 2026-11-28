Alrededor de 150 personas participaron de una cena en homenaje al equipo campeón de 1976, que derrotó a All Boys y cortó su prolongado predominio en la Liga Cultural. La celebración reunió a jugadores, familiares, simpatizantes y dirigentes de distintas generaciones.

El Club General Belgrano celebró los 50 años de su consagración de 1976 con una cena que convocó a alrededor de 150 personas. Campeones, familiares, simpatizantes, exjugadores, entrenadores y dirigentes compartieron una noche de reencuentros y recuerdos ligados a la historia tricolor.

Aquel equipo, dirigido por Nelson Festa, puso fin al prolongado predominio de All Boys en el fútbol de la Liga Cultural. Belgrano ganó las dos finales: se impuso 2 a 0 en la cancha de su rival y luego venció 3 a 2 en la revancha, disputada en Villa Alonso. Así, consiguió el título después de 23 años.

El recuerdo del equipo campeón de 1976

La ceremonia fue conducida por Juan Carlos Carassay y estuvo marcada por la evocación de la conquista y el homenaje a quienes ya no están. Fueron recordados especialmente Orfel Blanc, Hugo Pérez, Luis Moreno y Raúl Mansilla, además de Festa, quien falleció años atrás en México.

El entrenador fue destacado por haber formado aquel equipo juvenil que modificó el rumbo futbolístico de la institución. La velada también incluyó reconocimientos a protagonistas de diferentes etapas de la vida del club y reunió a representantes de varias generaciones.

Belgrano, una historia que une generaciones

El presidente de General Belgrano, Mariano Iturri, subrayó el valor de la convocatoria y la importancia de sostener el vínculo entre quienes construyeron la institución. “El club es una comunidad y tanto este evento como estos jugadores y la familia forman parte de la historia del club, pero también del presente de nuestra institución. Estoy emocionado”, expresó.

Iturri también planteó que estos encuentros ayudan a fortalecer la identidad y a mantener la conexión entre el pasado y el presente del club. “Es necesario que hagamos estas cosas. Por ahí no lo estamos haciendo en el edificio del club, pero el club está presente. Es necesaria esa conexión entre lo que fuimos y lo que somos, porque Belgrano nos une, nos ha unido en el deporte como hinchas y esto está bueno”, señaló.

El dirigente recordó que la institución tiene 107 años de historia y mencionó a las familias Rosales, Díaz y Mariani como parte de una continuidad que atraviesa distintas generaciones. Además, llamó a convocar a quienes contribuyeron al crecimiento del club y hoy no participan de manera cotidiana.

“Es necesario convocar a toda esa gente que es parte de Belgrano por su historia, por lo que ha contribuido, pero que la necesitamos todo el tiempo y en el presente mucho más para seguir creciendo como club”, afirmó Iturri.

Una celebración con emoción y sentido de pertenencia

Medio siglo después de aquella campaña que terminó con la hegemonía de All Boys, los protagonistas volvieron a encontrarse. La cena fue más que un homenaje a un resultado deportivo: puso en primer plano la camaradería y el sentido de pertenencia que siguen uniendo a la familia tricolor.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Carassay relató un gol de Belgrano como si las finales se estuvieran jugando otra vez, cincuenta años después. La escena revivió la intensidad de aquella consagración y el vínculo que nació en la cancha y perdura en la comunidad del club.