Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 2:42 p. m. · 3 min de lectura

Cinco fuerzas políticas acordaron conformar un frente para disputar la gobernación de La Pampa. Los recorridos de Juan Carlos Tierno, Martín Berhongaray y Adrián Ravier exponen diferencias entre sus discursos y sus nuevos acuerdos.

Cinco fuerzas políticas acordaron conformar un frente electoral para competir por la gobernación de La Pampa en 2027. Entre sus principales protagonistas están Juan Carlos Tierno, Martín Berhongaray y Adrián Ravier, cuyas trayectorias y alianzas recientes abren interrogantes sobre la construcción de una alternativa opositora.

El armado reúne a dirigentes con procedencias políticas distintas. Tierno, referente de Comunidad Organizada y exintegrante de gobiernos justicialistas, compartirá espacio con La Libertad Avanza, mientras que Berhongaray, presidente de la Unión Cívica Radical pampeana, negoció con un sector alejado de la tradición histórica de su partido.

Ravier, por su parte, llegó a la política bajo las banderas libertarias, pero recurrió a dirigentes de partidos tradicionales ante las dificultades para consolidar una estructura propia en la provincia.

Tierno y el cambio de alianzas

Durante años, Tierno utilizó sus redes sociales para cuestionar al gobierno de Sergio Ziliotto y denunciar presuntas irregularidades. Ahora integra un frente con La Libertad Avanza, espacio que llegó al Gobierno nacional con un discurso de ruptura con la denominada casta política.

Antes de construir Comunidad Organizada, Tierno fue funcionario provincial y ministro durante gestiones de Carlos Verna. También fue candidato a intendente de Santa Rosa por el Partido Justicialista en 2007. Su paso por la Municipalidad duró 87 días: en marzo de 2008 fue desplazado en medio de una crisis institucional y luego recibió una condena a dos años de prisión condicional por abuso de autoridad.

El acuerdo también lo ubica junto a Ravier, titular de La Libertad Avanza en La Pampa y vocero presidencial, pese a que durante las negociaciones Tierno había cuestionado el protagonismo libertario y reclamado que las decisiones se tomaran en la provincia. En Comunidad Organizada también tiene un rol central su esposa, la diputada provincial Sandra Fonseca; Tierno se desempeña como asesor legislativo.

Cuestionamientos y nuevos socios

La alianza se concretó dos días después de que organizaciones feministas y sociales cuestionaran públicamente a Tierno durante una movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La protesta incluyó un escrache al exministro de Seguridad bajo la consigna «Ningún golpeador en cargos del Estado».

El dirigente mantiene sus críticas a la gestión provincial y reivindica públicamente la transparencia y el cumplimiento de las normas. En ese contexto, sus nuevos acuerdos políticos vuelven a poner en discusión la coherencia entre sus cuestionamientos y las alianzas que ahora integra.

Berhongaray y la identidad radical

Berhongaray, hijo del dirigente radical Antonio «Pacheco» Berhongaray, fue diputado provincial durante doce años y luego diputado nacional. En 2023 ganó la interna de Juntos por el Cambio frente a Martín Maquieyra, del PRO, y se convirtió en candidato a gobernador de La Pampa.

Su participación en el nuevo frente se produce mientras preside la Unión Cívica Radical pampeana. El acuerdo con un espacio políticamente distante de los principios históricos del radicalismo plantea interrogantes sobre el rumbo de la oposición provincial de cara a 2027.

La convergencia de dirigentes con recorridos y discursos distintos configura un nuevo armado electoral. La información disponible no detalla cuáles son las otras fuerzas que integran el frente ni los términos completos del acuerdo.