Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:20 a. m. · 3 min de lectura

El gobernador dejó abierta la posibilidad de que el PJ pampeano defina sus candidaturas mediante una elección interna si no alcanza un consenso. También cuestionó la suspensión de las PASO y reclamó avanzar con proyectos pendientes en la Legislatura provincial.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, no descartó la posibilidad de que el Partido Justicialista pampeano recurra a elecciones internas para definir las candidaturas de cara a las elecciones de 2027, aunque aclaró que todavía no existen definiciones electorales.

El mandatario realizó estas declaraciones en General Pico, donde participó de una serie de anuncios junto a la vicegobernadora Alicia Mayoral, la intendenta Fernanda Alonso y el diputado provincial Hernán Pérez Araujo.

“Definido no hay absolutamente nada”, manifestó Ziliotto, quien consideró que la suspensión de las PASO permitiría acortar los tiempos electorales y evitar instalar anticipadamente una discusión sobre candidaturas que, según sostuvo, hoy resulta ajena a las prioridades de la sociedad.

En ese contexto, reivindicó la experiencia y la capacidad del peronismo pampeano para continuar gobernando la provincia y dejó abierta la posibilidad de recurrir a una elección interna si no se alcanza un consenso entre los distintos sectores del justicialismo.

“Puede ser por la síntesis, puede ser a través de internas, pero siempre con el objetivo general de seguir gobernando la provincia de La Pampa”, expresó.

La suspensión de las PASO, un retroceso democrático

Si bien reconoció que la suspensión de las primarias permitiría reducir los tiempos electorales, Ziliotto cuestionó la medida impulsada a nivel nacional y consideró que representa un retroceso para la democracia.

El mandatario sostuvo que se está limitando uno de los principales atributos del sistema democrático: la participación popular en la elección de sus representantes.

No obstante, reconoció la legitimidad de las decisiones adoptadas por las mayorías legislativas, aun cuando no comparte su contenido.

Duro cuestionamiento a la oposición pampeana

Ziliotto también cuestionó la postura de los bloques opositores en la Legislatura provincial, luego de que la falta de quórum impidiera realizar la sesión y avanzar con el tratamiento de proyectos considerados fundamentales por el Ejecutivo.

El gobernador reclamó que se respete la voluntad popular expresada en la composición de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con 16 legisladores y la oposición con 15.

Sostuvo que la sociedad espera otra actitud de la dirigencia política y remarcó la necesidad de debatir iniciativas que permitan continuar con el desarrollo provincial.

Entre los proyectos pendientes, destacó la normativa destinada a proteger a los pobladores del oeste pampeano ante el vencimiento de la ley que impide los remates de sus campos a partir del próximo 1 de enero.

También defendió el proyecto de ley de peajes, al considerar que permitirá generar recursos para continuar realizando inversiones en infraestructura vial, frente al avanzado deterioro de las rutas nacionales.

En las antípodas del modelo económico de Milei

El mandatario provincial cuestionó el presupuesto nacional aprobado por la Cámara de Diputados, al señalar que responde al programa económico de ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Ziliotto aseguró que los objetivos, los parámetros y las proyecciones económicas del presupuesto nacional son completamente diferentes a los establecidos en el presupuesto pampeano.

En ese sentido, sostuvo que ambos modelos se encuentran en las antípodas respecto del proyecto de país que representan.

Asimismo, planteó la necesidad de que el justicialismo nacional construya una alternativa política capaz de ofrecerle a la sociedad un proyecto de desarrollo basado en la producción, el trabajo y la inclusión.

El gobernador también llamó a dejar de lado la violencia y el odio, y a impulsar las reformas necesarias mediante el diálogo y la construcción de consensos.

El reclamo por las obras nacionales paralizadas

Finalmente, Ziliotto se refirió a las obras públicas nacionales que permanecen paralizadas en La Pampa, particularmente a la continuidad del Acueducto del Río Colorado hasta General Pico.

Aseguró que el Gobierno provincial mantiene sus reclamos ante Nación y destacó la importancia de concretar una obra que permitiría mejorar la calidad de vida de miles de pampeanos.

Además, recordó que el proyecto contempla una tercera etapa, destinada a extender el abastecimiento de agua potable desde General Pico hacia otras localidades del norte provincial.