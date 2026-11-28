El dirigente radical rechazó sumar a La Libertad Avanza y a Comunidad Organizada a un frente para las elecciones pampeanas. Cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei y puso en duda que esos espacios puedan compartir una gestión provincial.

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) Pedro Salas, crítico de la conducción partidaria, cuestionó la propuesta de formar un frente opositor amplio para las elecciones de 2027 en La Pampa. En particular, rechazó la posibilidad de incorporar a La Libertad Avanza (LLA) y a Comunidad Organizada (CO), el partido de Juan Carlos Tierno.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, Salas puso en duda que una alianza con esos sectores pueda convertirse en una alternativa de gobierno al modelo provincial actual. “No importa lo que firmen, no importa lo que acuerden, no importa lo que prometan... Nunca podrán persuadirnos de que harían en el gobierno de La Pampa algo diferente a lo hecho por el breve ex Intendente a través de su paso por la gestión pública o de lo que hace actualmente -desde el gobierno nacional- el partido anarco-libertario del vocero presidencial”, expresó.

Salas cuestionó un frente opositor con La Libertad Avanza

El dirigente también planteó objeciones a la posibilidad de integrar en un mismo espacio electoral a Comunidad Organizada y a la fuerza libertaria. “¿Cuál sería la razón para seguir intentando la conformación de un amplísimo Frente para gobernar La Pampa a partir de 2027 que, además de CO, incluya a la sucursal local de la fuerza política anarco-libertaria?”, preguntó.

Salas fundamentó sus reparos en las políticas del gobierno de Javier Milei. Sostuvo que La Libertad Avanza impulsa “políticas recesivas que están destruyendo la industria” y vinculó esas medidas con cierres de empresas y pymes, una caída del empleo formal, de los salarios y las jubilaciones, y la pérdida de poder adquisitivo y consumo.

Las críticas al Gobierno nacional y la gestión provincial

Además, cuestionó el desfinanciamiento de la salud y la educación públicas, el abandono de la obra pública y lo que describió como actitudes autoritarias y autocráticas del Gobierno nacional. También señaló presuntos ataques al federalismo y a la libertad de expresión.

Al cierre de sus planteos, el dirigente radical volvió sobre lo que considera una contradicción política de compartir un proyecto electoral con esos espacios. “¿Qué chances hay de conducir y gestionar un gobierno superador del actual modelo provincial cogobernando con esas fuerzas políticas?”, concluyó.