Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas que incluye a Santa Rosa y otros departamentos pampeanos. Para el domingo también se esperan 37 grados y posibles tormentas fuertes por la tarde.

Santa Rosa comenzó el sábado con 22,8 grados y cielo ligeramente nublado, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 8. La humedad era del 70 por ciento, la presión atmosférica se ubicaba en 989,4 hPa, el viento del noroeste soplaba a 12 kilómetros por hora y la visibilidad alcanzaba los 30 kilómetros.

El pronóstico prevé cielo despejado durante la mañana y un marcado ascenso de la temperatura por la tarde, cuando la máxima llegará a 37 grados. Para ese período, además, se estima entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidad de tormentas aisladas.

Alerta amarillo por temperaturas extremas en La Pampa

El SMN emitió un alerta amarillo por calor para los departamentos Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Chalileo, Limay Mahuida y Loventué. El aviso abarca a Santa Rosa.

Según el organismo, las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud. Los grupos de riesgo incluyen a niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

Alerta por tormentas en el sudeste pampeano

También está vigente un alerta amarillo por tormentas para los departamentos Caleu Caleu y Hucal, en el sudeste de La Pampa. En esas zonas podrían registrarse fenómenos aislados de variada intensidad, algunos puntualmente fuertes.

Las tormentas pueden estar acompañadas por lluvias intensas en períodos breves, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. Se esperan acumulados de precipitación de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

El domingo seguirá el calor y podrían llegar tormentas fuertes

Para el domingo se anticipa otra jornada calurosa en Santa Rosa, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 37 grados.

Además del calor, se esperan condiciones de inestabilidad y posibilidad de tormentas fuertes durante la tarde.