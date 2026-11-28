Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El partido confirmó que seguirá en la alianza opositora, pero no firmó el preacuerdo suscripto por La Libertad Avanza, la UCR, Comunidad Organizada y el MID. Reclama definiciones sobre el funcionamiento del espacio, las candidaturas y los compromisos de cada fuerza.

El PRO pampeano confirmó que continuará formando parte del frente opositor, aunque decidió no firmar el preacuerdo que suscribieron este viernes La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, Comunidad Organizada y el Movimiento de Integración y Desarrollo.

Desde el partido que tiene a Marita Mac Allister como precandidata a gobernadora aclararon que la decisión no representa un alejamiento de la alianza, sino un cuestionamiento a la forma en que se buscó avanzar con su formalización.

El PRO pide definiciones para formalizar la alianza

“Somos parte del frente y queremos firmar cuando estén dadas las condiciones y se resuelvan temas claves para ser una opción seria de gobierno para todos los pampeanos”, señalaron desde el PRO.

Según explicaron, durante los últimos días hubo presiones para firmar un preacuerdo sin pautas precisas sobre el funcionamiento de la alianza, la definición de las candidaturas ni los compromisos que asumirá cada partido.

“Firmar algo a las apuradas, sin saber cómo ni cuándo ni dónde, no es construir. Es sacarse una foto”, cuestionaron.

Las condiciones del frente y el reparto de responsabilidades

En el PRO sostienen que las condiciones del entendimiento deben establecerse desde el inicio. También advirtieron que un eventual incumplimiento de los compromisos perjudicaría a los partidos, a los precandidatos que buscan liderar el espacio y a la sociedad pampeana.

“Nosotros somos el frente. Justamente por eso queremos que las bases estén claras desde el principio”, remarcaron, en línea con la postura de Mac Allister.

La trayectoria electoral del PRO en La Pampa

Para respaldar su posición, desde el partido recordaron su participación en alianzas electorales en la provincia. “Siempre fuimos un partido frentista. Fuimos gobierno con Juntos por el Cambio y el año pasado conformamos un frente con la LLA”, señalaron.

Además, cuestionaron a los sectores que, según su interpretación, buscan acelerar la firma sin debatir las condiciones de integración. “Hay quienes lo único que quieren es asegurarse un lugar adentro, sin decir cómo, ni cuándo, ni dónde”, expresaron.

Pese a las diferencias por el documento suscripto este viernes, el PRO aseguró que está dispuesto a continuar las conversaciones para consolidar el frente opositor. Por ahora, el debate se centra en las reglas de organización de la alianza y en el lugar que ocupará cada fuerza.