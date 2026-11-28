Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

La Comisión Vecinal presentó sus reclamos ante representantes del Concejo Deliberante. Solicitó reparar calles, atender hundimientos vinculados a la red cloacal y mejorar la circulación y los espacios verdes.

La Comisión Vecinal del barrio Congreso de Santa Rosa llevó al Concejo Deliberante una serie de pedidos relacionados con el mantenimiento urbano, la infraestructura vial y los servicios básicos del sector. En la reunión participaron la presidenta del cuerpo, Romina Montes de Oca, y los concejales Diego Camargo y Fabiana Castañeira.

Durante una recorrida e intercambio con habitantes del barrio, los representantes vecinales describieron el deterioro de distintas calles internas y solicitaron que la zona sea incorporada a un plan integral de bacheo.

Reclamos por bacheo y problemas en la red cloacal

La comisión también advirtió sobre hundimientos en la calzada que, según planteó, se originan en fallas de la red cloacal. La situación afecta la circulación normal de vehículos por el barrio.

Entre las propuestas presentadas a los ediles figura la construcción de badenes con base de hormigón y la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos. El objetivo es ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial.

Pedido para mejorar el espacio verde del barrio Congreso

Además, los vecinos plantearon la necesidad de avanzar con la puesta en valor del espacio verde del barrio. También expusieron la situación del consorcio ubicado en el sector oeste, en inmediaciones de la capilla.

La comisión solicitó que los distintos planteos sean canalizados a través de las comisiones internas del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo municipal.