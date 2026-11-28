Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

La adolescente de 16 años fue trasladada al Hospital Gobernador Centeno para una evaluación médica. El choque ocurrió en la intersección de las calles 5 y 36.

Una joven de 16 años que circulaba en bicicleta fue embestida por un utilitario durante la mañana del viernes en General Pico. El siniestro ocurrió en el cruce de las calles 5 y 36.

La adolescente sufrió escoriaciones y traumatismos leves. Personal del Servicio de Emergencias Médicas decidió trasladarla al Hospital Gobernador Centeno para una evaluación más completa.

Cómo ocurrió el choque en General Pico

Según la información recabada en el lugar, una Renault Kangoo avanzaba por calle 5 de oeste a este. Al llegar a la intersección con calle 36, impactó contra la ciclista por motivos que todavía se tratan de establecer.

En el operativo intervino personal policial de la comisaría correspondiente, junto con efectivos de Siniestros Viales. Mientras se realizaban las pericias, los agentes trabajaron en el control del tránsito.

Traslado al Hospital Gobernador Centeno

La joven fue derivada al centro de salud para una mejor evaluación de las lesiones. El hecho se suma a los siniestros viales que involucran a ciclistas en General Pico.