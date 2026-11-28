Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechazó un recurso de la Fiscalía y mantuvo el reconocimiento de capacitaciones realizadas durante la prisión preventiva. La reducción concedida es de un mes y 22 días.

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el Ministerio Público Fiscal contra el reconocimiento de cursos que Nino Adrián Bonivardo realizó mientras cumplía prisión preventiva. La decisión permite mantener la reducción de los plazos para acceder a la libertad asistida, en el marco del estímulo educativo previsto por el artículo 140 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La Sala B del máximo tribunal provincial, integrada por Fabricio Losi y María Verónica Campo, resolvió el 25 de noviembre que no había argumentos suficientes para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reducción del plazo para acceder a la libertad asistida

Bonivardo, exoperador turístico y protagonista de una de las principales causas por estafas de los últimos años en la provincia, fue condenado en febrero de este año a cuatro años de prisión efectiva por 202 hechos de estafa vinculados con la venta de paquetes turísticos de Nuova Viajes. También fue declarado reincidente.

Una jueza de Ejecución Penal sustituta le reconoció una reducción de un mes y 22 días en el plazo requerido para acceder a la libertad asistida. El Tribunal de Impugnación Penal confirmó esa decisión y, luego, la Fiscalía la cuestionó ante el STJ, que declaró inadmisible el recurso de casación.

Los argumentos de la Fiscalía y la respuesta del STJ

El fiscal general Máximo Paulucci y la fiscal sustituta Marisol Emilia Rodríguez insistieron con un recurso extraordinario federal. Sostuvieron que las actividades educativas realizadas durante la prisión preventiva no podían computarse de manera retroactiva, ya que Bonivardo no estaba incorporado formalmente al Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria.

Los fiscales aclararon que no cuestionaban el derecho a la educación de las personas privadas de libertad, sino las consecuencias jurídicas atribuidas a las capacitaciones. Plantearon que el estímulo educativo permite avanzar dentro del régimen de ejecución de la pena, pero no constituye un «crédito temporal» que pueda acumularse antes de la condena y utilizarse más adelante.

Además, afirmaron que la interpretación judicial afectaba los principios constitucionales de legalidad y división de poderes. También invocaron gravedad institucional, al considerar que el criterio podía extenderse a otros condenados.

El STJ entendió que los planteos fiscales expresaban una discrepancia con la interpretación de las normas realizada por los tribunales anteriores. «La insistencia con una interpretación diferente y más restrictiva de las normas descriptas, no demuestra la existencia de un error en el juicio de derecho», señalaron Losi y Campo. Los magistrados descartaron arbitrariedad y gravedad institucional, y rechazaron el recurso.

Los cursos presentados y las salidas transitorias

Bonivardo presentó certificados de 24 cursos, con una carga horaria teórica total de 3.262 horas, y buscó una reducción mayor de los plazos para obtener la libertad asistida. La Fiscalía puso en duda que hubiera podido completar esa cantidad de horas durante su detención.

Al revisar los registros de una plataforma educativa, el juzgado detectó que en 22 de los 23 cursos analizados no constaban horas de conexión efectiva. La Justicia rechazó esa pretensión de reducción más amplia, aunque reconoció otras capacitaciones.

En noviembre, la jueza de Ejecución Penal Mónica Rivero le otorgó el régimen de salidas transitorias, después de que cumpliera la mitad de la condena. El beneficio contempla dos salidas mensuales: una de 24 horas y otra de 48.

Bonivardo permanece detenido desde noviembre de 2024. La investigación determinó que comercializaba viajes al exterior, cobraba a los pasajeros y no transfería el dinero a las firmas mayoristas encargadas de prestar los servicios contratados.