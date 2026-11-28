Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:50 a. m. · 2 min de lectura

La empresa estatal ejecuta un tendido de 12.077 metros entre Eduardo Castex y Monte Nievas. La obra permitirá mejorar la conexión a internet y dejará a la localidad en condiciones de sumar una antena de telefonía móvil.

Empatel Sapem ejecuta un tendido de 12.077 metros de fibra óptica entre Eduardo Castex y Monte Nievas, en La Pampa. El presidente de la empresa estatal, Andrés Zulueta, recorrió los trabajos, que conectarán a una de las pocas localidades pampeanas que todavía no cuentan con esta infraestructura.

La traza parte del cruce de las rutas nacional 35 y provincial 102, en las inmediaciones de Eduardo Castex, y llega hasta el casco urbano de Monte Nievas. En el punto de inicio se conectará con la red troncal de fibra óptica que ya funciona en la zona.

El recorrido de la obra

El tendido es aéreo y utiliza las columnas de la línea eléctrica de media tensión ubicadas junto a la ruta provincial 102. El aprovechamiento de esa infraestructura evita instalar nuevas columnas y permite reducir los plazos y el impacto de la obra sobre la traza.

Dentro de Monte Nievas, la fibra ingresará por la calle Moreno y seguirá por la calle 1 de Septiembre hasta la Subcomisaría, donde estará el punto de llegada.

Una conexión con proyección a futuro

Para vecinos, instituciones y comercios, la llegada de la fibra permitirá contar con una conexión a internet de mayor velocidad y estabilidad que las alternativas disponibles actualmente.

La infraestructura también es necesaria para que funcione una antena de telefonía móvil. Una vez terminado el tendido, Monte Nievas quedará en condiciones de avanzar, en una etapa posterior, con la instalación de una antena que brinde señal de celular a la localidad.

El plan de fibra óptica provincial

El tendido a Monte Nievas es una de las seis obras troncales de fibra óptica anunciadas por Empatel el 16 de noviembre junto al gobernador Sergio Ziliotto y al ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello. En conjunto, esos trabajos suman 268 kilómetros y el plan incluye además tres nuevas redes de última milla.

La iniciativa prevé que, cuando esté completa en 2027, la red troncal provincial alcance los 2.938 kilómetros y que 77 de las 80 localidades pampeanas cuenten con fibra óptica.