Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Las iniciativas recibieron media sanción y proponen crear un registro de deudores alimentarios y regular las apuestas en línea. Daniel Bensusán destacó la necesidad de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Senado de la Nación otorgó media sanción por unanimidad a dos proyectos en los que participó el senador pampeano Daniel Bensusán: la creación del Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos y la iniciativa de Prevención de la Ludopatía y Regulación de Juegos y Apuestas en Red.

Una de las propuestas busca fortalecer las herramientas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Durante el debate, Bensusán advirtió sobre la dimensión del problema y sostuvo que “siete de cada diez personas que deben aportar una cuota alimentaria para la subsistencia de sus hijos no lo hacen”.

Registro de deudores alimentarios y derechos de las infancias

“Es un derecho y una obligación con los hijos”, remarcó el legislador. También planteó que la cuota alimentaria no debe entenderse como un asunto que beneficia o perjudica a los adultos, sino como una responsabilidad cuyo cumplimiento debe contar con herramientas legales que lo garanticen.

El proyecto aprobado reunió iniciativas presentadas por Bensusán y la senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut. El representante pampeano valoró el acuerdo entre legisladores de distintas bancadas y señaló que el objetivo es establecer mecanismos para hacer cumplir las obligaciones y aplicar la ley ante los incumplimientos.

Prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea

La segunda iniciativa aborda la prevención de la ludopatía y la regulación de los juegos y las apuestas en línea, con especial atención en los adolescentes y en las consecuencias que estas prácticas pueden generar.

Bensusán señaló que organismos e instituciones como UNICEF, Cruz Roja Argentina y Sedronar vienen alertando sobre el crecimiento de las apuestas virtuales entre jóvenes y las situaciones de endeudamiento familiar asociadas. Además, indicó que tres de cada cuatro adolescentes reclamaron más prevención, acompañamiento y controles sobre las plataformas.

“Los propios chicos nos están diciendo que necesitan que los cuidemos”, expresó.

El senador recordó que en 2024 presentó un proyecto para crear un Plan Nacional de Prevención y Abordaje Integral de la Ludopatía. Según explicó, la iniciativa incorporó testimonios recogidos durante recorridas por La Pampa, en encuentros con jóvenes, adolescentes y sus familias.

El objetivo, planteó, es construir un marco legal y social que permita prevenir estas situaciones y proteger a las juventudes.