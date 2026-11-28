Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

El actor protagoniza la comedia junto a Silvia Peyrou y Lupi Labunia este sábado 28 en el Teatro Español. La obra combina humor con una historia emotiva sobre el reencuentro entre un padre y su hija.

Con más de 50 años de trayectoria en televisión, cine y teatro, Germán Kraus regresará al escenario del Teatro Español de Santa Rosa. Este sábado 28, a las 21.30, presentará Soy tu ángel, una comedia que protagoniza junto a Silvia Peyrou y Lupi Labunia.

La propuesta combina situaciones desopilantes y enredos con momentos de fuerte carga emotiva. “Los objetivos son muy claros: divertirse, pasarlo bien, reírse, y la última parte es muy emotiva, realmente muy emotiva”, anticipó Kraus.

Una comedia sobre el reencuentro entre un padre y su hija

La historia gira alrededor de un actor que abandonó a su hija cuando era pequeña y que, tiempo después, vuelve a encontrarse con ella. El reencuentro abre paso a reclamos, explicaciones y a las circunstancias que marcaron el vínculo entre ambos.

Kraus explicó que los personajes son ficticios, aunque están inspirados en historias y experiencias reales, algunas propias y otras recogidas a lo largo de su vida. Entre los ejes de la obra destacó la relación entre padres e hijas: “La relación del padre con una hija no es la misma que con un hijo. Son relaciones muy especiales”.

Humor y emoción en Soy tu ángel

La obra aborda el abandono y las expectativas que genera el reencuentro sin dejar de lado el humor. Según adelantó el actor, la historia también puede emocionar al público y dejar alguna lágrima.

“Cuando se habla de comedia se habla de cosas banales y chistes rebuscados, y esta no. La gracia que tiene son cosas reales, cosas que suceden”, remarcó. Además, consideró que la trama plantea preguntas sobre las circunstancias y las responsabilidades de cada personaje, que pueden dar lugar a una conversación después de la función.

La trayectoria de Germán Kraus y el presente del teatro

Al repasar su carrera, Kraus señaló que sus prioridades cambiaron con el paso del tiempo. Mientras que al comienzo lo movilizaban las expectativas de reconocimiento, fama y éxito, hoy pone el foco en disfrutar de su profesión y comunicarse con el público. “En este último tramo hago las cosas que me dan placer, nada más”, afirmó.

El actor también valoró la calidad y diversidad de la cartelera teatral argentina, desde las grandes producciones comerciales hasta las propuestas de salas independientes. A la vez, advirtió sobre el impacto de la situación económica en la actividad: “La gente lo primero que hace es recortar lo que tiene que ver con el espectáculo, las comidas afuera, que es de alguna manera lo que nos alimenta a nosotros”.

Funciones en Santa Rosa y General Acha

El regreso a La Pampa tiene un significado especial para Kraus, que conoce la provincia desde sus primeras giras, iniciadas en 1969. También destacó al Teatro Español: “Es un hermoso teatro. A esta altura de la vida uno va recogiendo lugares donde ha sido realmente feliz y que vale la pena pisar ese escenario históricamente”.

Soy tu ángel se presentará este sábado 28, a las 21.30, en el Teatro Español de Santa Rosa. Las entradas se pueden adquirir a través de teatrosantarosa.ar. La gira continuará el domingo 29, a las 19, en el Teatro Municipal de General Acha.