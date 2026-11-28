El gobernador cuestionó el Presupuesto nacional y la falta de quórum en la Legislatura provincial. También defendió la obra pública y la política tributaria de La Pampa, y sostuvo que las prioridades de gestión están por encima de las definiciones electorales.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó en General Pico la firma de convenios y el anuncio de obras, y luego brindó una conferencia de prensa en la que abordó la situación económica, la agenda legislativa provincial y el escenario político de cara a 2027.

El mandatario cuestionó el Presupuesto nacional aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados y criticó la falta de quórum en la Legislatura pampeana, que impidió tratar varios proyectos. Entre ellos mencionó iniciativas para proteger a pobladores del oeste, financiar infraestructura vial y modificar el calendario electoral provincial.

Ziliotto también reivindicó el papel del Estado como motor de la economía, defendió la política tributaria provincial y ratificó los reclamos a Nación por obras pendientes. Sobre las candidaturas, planteó que la gestión debe priorizar las demandas sociales antes que las discusiones electorales.

Ziliotto cuestionó el Presupuesto nacional y la falta de debate

El gobernador sostuvo que el Presupuesto nacional responde a un programa económico de ajuste y que, a diferencia de la propuesta pampeana, no contempla herramientas para impulsar o sostener la actividad industrial. También señaló que el proyecto se apoya en un modelo de endeudamiento.

Si bien dijo que respeta la aprobación conseguida por el presidente Javier Milei, aclaró que no comparte ese rumbo. En ese marco, afirmó que el justicialismo debe presentar una alternativa basada en la producción, el trabajo y la inclusión, y consideró que las reformas deben beneficiar a la mayoría de la población.

Respecto de la eliminación de las PASO, Ziliotto la calificó como un retroceso democrático porque, a su entender, reduce la participación ciudadana en la elección de representantes. Además, cuestionó que la suspensión por un año responda a intereses sectoriales y reclamó más debate político con respeto por las distintas posiciones.

Los proyectos provinciales que quedaron sin quórum

El mandatario cuestionó que la oposición no habilitara el tratamiento de iniciativas que, según indicó, buscan proteger a familias del oeste pampeano ante el vencimiento de una ley que evita el remate de sus tierras. Advirtió que la norma dejaría de regir el 1 de enero.

También defendió las propuestas vinculadas con el financiamiento de caminos y rutas. Explicó que el tránsito nacional se deriva a las vías provinciales, lo que reduce su vida útil y exige más inversiones. Sobre la ley de peajes, indicó que prevé destinar el 10 por ciento de los recursos a que los municipios mantengan los caminos vecinales.

Ziliotto sostuvo que la provincia necesita recursos propios para dar respuestas y describió esa postura como una concepción de un Estado presente. En referencia a la representación legislativa, planteó que el bloque oficialista cuenta con 16 votos frente a los 15 de la oposición y reclamó que las mayorías puedan definir el rumbo de las políticas públicas.

Obras públicas y reclamos de La Pampa a Nación

El gobernador afirmó que los reclamos por la reactivación de obras nacionales son permanentes y que se plantean en las reuniones del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas. Como resultado, señaló que se reanudó la obra de desagües de la zona oeste de General Pico.

Además, advirtió sobre las limitaciones de los acuíferos y la importancia de avanzar con la tercera etapa del acueducto del Río Colorado, desde General Pico hacia el norte. Explicó que en la zona de la ruta 188 se registra cada vez más presencia de arsénico en el agua, por lo que la obra es relevante tanto para el abastecimiento como para la salud de la población.

Ziliotto también ratificó el reclamo para que Nación pague el déficit fiscal provincial y aseguró que el Gobierno pampeano busca que esos recursos se restituyan a partir de enero. Durante la conferencia, defendió la política tributaria de la provincia y remarcó que la inversión en infraestructura forma parte de las prioridades de gestión.