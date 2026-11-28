Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

Sergio Ziliotto anunció inversiones en educación, salud e infraestructura urbana, entre ellas la reparación de la Escuela Normal, obras en el Hospital Gobernador Centeno y la iluminación de la doble vía de la Ruta Provincial 1.

El gobernador Sergio Ziliotto anunció una inversión superior a los $12.000 millones para realizar obras educativas, sanitarias y urbanas en General Pico. Los proyectos principales incluyen la reparación integral de la Escuela Normal, intervenciones en el Hospital Gobernador Centeno y la iluminación de un tramo de la doble vía de la Ruta Provincial 1.

Durante la actividad, el mandatario entregó 180 luminarias LED y firmó tres convenios con el municipio por más de $339 millones. Participaron la vicegobernadora Alicia Mayoral, la intendenta Fernanda Alonso, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, y otras autoridades provinciales y municipales.

Inversiones y obras para General Pico

Ziliotto destacó la coordinación entre la Provincia y el municipio y señaló que las inversiones responden a prioridades acordadas con las autoridades locales. También defendió la descentralización de recursos y la continuidad de la obra pública con financiamiento provincial.

“Estamos nada más y nada menos que cumpliendo con la palabra”, expresó el gobernador. Además, valoró el trabajo conjunto con la cooperativa Corpico para avanzar con el Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente.

El mandatario explicó que la aprobación del Presupuesto Provincial 2027 permitirá iniciar, desde el próximo 1 de enero, los procesos administrativos para concretar los proyectos anunciados. También cuestionó a los bloques opositores por no acompañar la iniciativa.

“Tenemos presupuesto porque tenemos un bloque justicialista junto con el voto de nuestra vicegobernadora que nos permite tener el presupuesto”, sostuvo.

“Cuando ustedes ven las obras que se hacen en la provincia de La Pampa, son financiadas por un presupuesto que solo aprobó el bloque oficialista”, enfatizó. Y agregó: “Este presupuesto (2026) no lo aprobaron. El presupuesto que viene tampoco”.

Finalmente, planteó que la ciudadanía debe diferenciar entre las fuerzas políticas que respaldan las inversiones y aquellas que no lo hacen. “Somos un Estado que se ocupa de las necesidades de la gente y damos respuesta en ese sentido”, sintetizó.

Reparación integral de la Escuela Normal

La puesta en valor de la Escuela Normal Provincia de San Luis contará con un presupuesto oficial de $6.452 millones. La intervención abarcará unos 4.033 metros cuadrados e incluirá reparaciones de revoques interiores y exteriores, pisos y zócalos.

El proyecto también contempla la adecuación integral de las instalaciones eléctricas y sanitarias del establecimiento.

Ampliaciones y mejoras en el Hospital Gobernador Centeno

Las dos obras anunciadas para el Hospital Gobernador Centeno superarán en conjunto los $3.586 millones. Una de ellas se realizará en el sector de Consultorios Externos y el edificio de Estadísticas, donde se prevén reparaciones, refuerzos estructurales y tareas de puesta en valor. El presupuesto para esos trabajos es de $1.863.400.000.

La segunda intervención, enmarcada en la Ley de Emergencia Pública en Salud Mental y Consumos Problemáticos, tendrá un presupuesto de $1.722.720.000. Incluye la ampliación del Servicio de Salud Mental y la construcción de un Centro de Día.

El proyecto incorporará un sector de internación infantojuvenil separado del destinado a personas adultas, nuevos espacios de atención ambulatoria y un dispositivo para el tratamiento de adolescentes y jóvenes.

Ziliotto señaló que la crisis económica y las dificultades del sistema privado de salud aumentan la demanda sobre los hospitales públicos. En ese contexto, destacó la decisión de ampliar la infraestructura, sumar recursos humanos y fortalecer los dispositivos de atención en salud mental.

Iluminación de la doble vía de la Ruta Provincial 1

La obra de alumbrado abarcará el nuevo tramo de la doble vía, desde la calle 40 hasta la rotonda de Trebolares, y requerirá una inversión de $2.000 millones.

“General Pico crece y genera espacios permanentes, no solo que tengan que ver con el tráfico, sino también con la actividad social y recreativa”, manifestó el gobernador.