Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

El automóvil se prendió fuego a la altura del kilómetro 152 mientras viajaba desde Santa Rosa hacia Bahía Blanca. No hubo personas heridas, aunque las llamas dañaron pastizales de la banquina.

Un Ford Focus se incendió este viernes por la tarde en la ruta nacional 35, en la zona de General San Martín. El hecho ocurrió alrededor de las 16, a la altura del kilómetro 152.

Efectivos policiales llegaron al lugar tras recibir un aviso telefónico y constataron que el vehículo estaba en llamas. El conductor viajaba desde Santa Rosa hacia Bahía Blanca cuando advirtió una falla mecánica.

Cómo comenzó el incendio en la ruta nacional 35

Según relató el automovilista, "el rodado tuvo fallas mecánicas, detuvo su marcha y luego comenzó a incendiarse".

Bomberos voluntarios de la localidad lograron extinguir el fuego. El incendio provocó daños materiales en el vehículo y la quema de pastizales en la banquina, pero no se registraron personas heridas.

Prevención vial tras el fuego en General San Martín

Mientras se desarrollaban las tareas en el lugar, efectivos policiales realizaron acciones de prevención vial debido a la reducción de visibilidad causada por el humo.