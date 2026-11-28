Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La obra protagonizada por Silvina D'Atri se presentará este domingo 29 de noviembre a las 20.30 en la sala ATTP. La propuesta escénica explora el universo poético de Olga Orozco mediante actuación, imágenes y paisajes pampeanos.

Ceremonia Nocturna ofrecerá su última función del año este domingo 29 de noviembre, a las 20.30, en la sala ATTP de Santa Rosa, ubicada en Bolivia y José Luro. La experiencia escénica es protagonizada por la actriz y directora Silvina D'Atri, con dramaturgia de Ivana Zacharsky a partir de la obra poética de Olga Orozco.

Las reservas se realizan por WhatsApp al 2954 332664. La puesta no busca reconstruir la biografía de la poeta ni trasladar literalmente sus versos al escenario: se acerca a las atmósferas, los símbolos y las preguntas que atraviesan su escritura para convertirlos en una experiencia sensible.

El universo de Olga Orozco en escena

La obra parte de la noche del 15 de agosto de 1999, cuando Olga Orozco murió en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires. En una especie de ritual metafísico, unos espectros disfrazados de enfermeras y un médico especialista en desarraigo intentan hacerla regresar al planeta, en un juego que entrelaza vidas y planos desconocidos.

En ese recorrido, Olga pide que no se interpongan entre su noche y el abismo. La ceremonia se convierte en un viaje de regreso a casa, entre arenas, vientos y acechanzas, hasta llegar a Toay, La Pampa, destino final de la travesía.

Una dramaturgia visual inspirada en el paisaje pampeano

Uno de los ejes de la propuesta es el lenguaje audiovisual como parte de la dramaturgia. La puesta, que comenzó con un formato más tradicional apoyado en la actuación y la palabra, se transformó a partir de una pregunta: cómo volver visible aquello que permanece invisible en la poesía de Orozco.

Las proyecciones no operan como escenografía ni como ilustraciones de los textos. Construyen un lenguaje propio, dialogan con la actriz y amplían el espacio teatral.

Las imágenes fueron concebidas y realizadas especialmente para la obra por Lorena Espíndola, a partir de registros audiovisuales tomados en Toay, ciudad natal de la poeta. Los médanos, el monte, los árboles, la tierra, el viento y la luz recuperan elementos ligados a su universo poético.

Luego, ese material fue intervenido con superposiciones, transparencias y recursos de edición para crear una dramaturgia visual. Así, la puesta establece un puente entre el paisaje pampeano, la poesía de Olga Orozco y la escena contemporánea.