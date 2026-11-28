Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La obra conectará Eduardo Castex con Monte Nievas y mejorará la velocidad y estabilidad de internet. Además, permitirá que la localidad pueda sumar una antena de telefonía móvil en el futuro.

Empatel lleva adelante el tendido de 12.077 metros de fibra óptica entre Eduardo Castex y Monte Nievas. El presidente de la empresa, Andrés Zulueta, recorrió los trabajos junto al intendente Germán Wilberger.

La obra busca brindar una conexión a internet de mejor calidad y dejar a Monte Nievas en condiciones de incorporar, a futuro, una antena de telefonía móvil.

Por dónde pasa la fibra óptica entre Eduardo Castex y Monte Nievas

La traza comienza en el cruce de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 102, donde se conecta con la red troncal operativa. El tendido es aéreo y utiliza las columnas de la línea eléctrica de media tensión ubicada junto a la RP 102.

Al llegar al casco urbano de Monte Nievas, la fibra ingresará por la calle Moreno y continuará por 1° de Septiembre hasta la Subcomisaría.

“Para los vecinos, las instituciones y los comercios de Monte Nievas, la llegada de la fibra óptica significa una conexión de mayor velocidad y, sobre todo, más estable que las alternativas disponibles hoy”, resaltaron desde Empatel.

El plan de fibra óptica de La Pampa prevé 268 kilómetros

El tendido entre Eduardo Castex y Monte Nievas forma parte de un conjunto de seis obras troncales que contempla un total de 268 kilómetros de fibra óptica.

De acuerdo con las previsiones, una vez finalizados los trabajos en 2027, la red troncal provincial alcanzará los 2.938 kilómetros y 77 de las 80 localidades pampeanas tendrán acceso a fibra óptica.