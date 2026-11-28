Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La banda santarroseña se presenta esta noche desde las 21 en Ruda Bar junto a Abstheia. Las entradas anticipadas cuestan 15.000 pesos y se consiguen en línea y en puntos de venta presenciales.

Indio Brujo despedirá el año con una noche de rock, blues y psicodelia en Ruda Bar, ubicado en 9 de Julio 142. La banda de Santa Rosa compartirá escenario con Abstheia esta noche, a partir de las 21.

Indio Brujo presenta su sonido y adelanta un nuevo disco

Durante este año, el grupo consolidó su presencia en la escena rockera nacional y llevó su música desde Santa Rosa hasta Buenos Aires y Córdoba. En esas presentaciones también adelantó parte del material de su próximo álbum.

El sencillo “Olas en el techo” fue el primer adelanto del disco de larga duración que la banda prepara para 2027, una propuesta marcada por la distorsión.

Abstheia se suma a la fecha en Ruda Bar

Con un sonido propio y una propuesta en vivo que distingue al grupo, Indio Brujo cerrará el año en el bar santarroseño. La banda invitada será Abstheia, una nueva propuesta de la escena local con influencias del metal y un repertorio que recorre desde el rock progresivo hasta el thrash.

Entradas para el recital de Indio Brujo

Las entradas anticipadas cuestan 15.000 pesos y están disponibles a través de la plataforma Planeta Entrada. También se pueden comprar de manera presencial en Lokura Fan’s, en 9 de Julio 225; Soluciones Informáticas, en Roque Sáenz Peña 1365; y La Charlería, a través de Instagram.