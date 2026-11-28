Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El programa provincial distinguió a quienes más participaron de sus instancias de formación durante 2026. En sus diez años de trayectoria, registró más de 29.000 asistencias.

El Programa de Capacitación para la Administración Pública Provincial (PROCAAP) realizó su encuentro de cierre anual en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. La jornada reconoció el compromiso de las y los agentes con la formación, la actualización de conocimientos y la profesionalización de la tarea pública.

La actividad fue encabezada por el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, junto con la subsecretaria de Modernización, Carmen Sierra, y el director general de Capacitación y Profesionalización de la Administración Pública, Mariano Rodríguez Vega.

El PROCAAP reconoció la participación en sus capacitaciones

Durante el encuentro se distinguió a quienes más capacitaciones realizaron en 2026, mediante propuestas presenciales, híbridas y autogestionadas. El reconocimiento buscó destacar el esfuerzo, la constancia y la decisión de seguir aprendiendo como parte del compromiso cotidiano con el Estado y el servicio a la ciudadanía.

En la apertura, Curciarello definió al programa como “una política de Estado que sostuvieron las distintas gestiones provinciales y que los agentes tomaron como propia, valorándola, mientras que las demás áreas del Ejecutivo la utilizan para dar sus capacitaciones”.

El ministro también señaló que, en sus diez años de trayectoria, el PROCAAP registró más de 29.000 asistencias. Además, valoró la formación de las y los trabajadores públicos y afirmó: “a pesar del intento constante de estigmatizar, todos sabemos la dedicación que hay en la Administración Pública para seguir haciendo de La Pampa una de las mejores provincias del país”.

Quiénes fueron reconocidos por el programa provincial

La nómina de agentes reconocidos en esta edición incluyó a Nélida López, Lorena Zaccara, Laura Maldonado, Ariel Páez, Cintia Cabrera, María de los Ángeles Godoy, Fernanda Gauna Rubio, Darío Guaraglia, María de los Ángeles Cabanillas, Sebastián Obholz Paoletti, Diana Hollman, Graciela López, Candela Suárez Schwab, Emiliana Villani, Virginia Wilches y Simona Álvarez.

El cierre anual coincidió con los diez años del programa, una política pública que desde su creación promueve el acceso a instancias de formación para agentes de la Administración Pública Provincial. Sus propuestas buscan acompañar los desafíos de la gestión, incorporar nuevas herramientas y fortalecer las capacidades de quienes trabajan en el Estado.

A lo largo de esta década, el PROCAAP amplió sus modalidades y propuestas de capacitación, y consolidó un espacio de aprendizaje, intercambio y profesionalización. El objetivo es contribuir a mejorar la gestión pública y la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía pampeana.