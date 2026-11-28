Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El municipio pavimenta 13 cuadras en los barrios 26 de Septiembre y Fonavi 42, y amplía el sistema pluvial. Estiman que los trabajos de asfaltado concluirán en unos 15 días.

La Municipalidad de Santa Rosa avanza con la pavimentación de 13 cuadras que hasta ahora eran de tierra en los barrios 26 de Septiembre y Fonavi 42. Según las estimaciones oficiales, la obra estará terminada en aproximadamente 15 días.

Durante esta semana, las cuadrillas trabajaron en la base de las calles Ferrando, entre Wilde y Lope de Vega. En ese tramo se realizará la imprimación, una tarea previa a la colocación del asfalto. Por este motivo, el tránsito permanecerá totalmente cortado hasta hoy.

Asfalto y cordón cuneta en Santa Rosa

En paralelo, se construye cordón cuneta en Civit, entre Ferrando y Santiago Alvarez. Además, ya fueron pavimentadas cuatro cuadras de Wilde, entre Circunvalación y Unanue.

Las tareas forman parte del plan municipal Santa Rosa en Obra, que prevé asfaltar 81 cuadras en ocho barrios de la ciudad. Los trabajos se realizan con insumos elaborados en la Planta de Asfalto municipal.

Ampliación del sistema pluvial en el barrio 26 de Septiembre

En el barrio 26 de Septiembre también se ejecuta la ampliación del sistema pluvial. La obra incluye cuatro bocas de tormenta de tres metros de largo sobre Ferrando y Civit, siete bocas de registro y un total de 500 metros de cañería de PVC de 400 milímetros, que aumentarán la capacidad de escurrimiento del agua.

Los trabajos tienen un 90 por ciento de avance. En las próximas semanas se instalarán 30 metros de cañería y se construirán las dos cámaras restantes. Las bocas de tormenta recibirán el agua de las calles Ferrando, Wilde y sectores cercanos.

El excedente será conducido al desagüe de la avenida Circunvalación Sur y, desde allí, al Canal Sur, ubicado sobre la Ruta Nacional 35.

El plan de pavimentación ya alcanzó varios barrios

Desde el inicio del programa de infraestructura, el municipio pavimentó 13 cuadras en Plan 5.000 y 36 en Villa Parque. También completó siete cuadras en Villa Tomás Mason y tres en Fonavi 25.

Una vez concluido, el plan beneficiará de manera directa a más de 1.500 frentistas.