Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La presidenta del PJ local, Valenzuela, confirmó que el partido tendrá una propuesta electoral propia. También cuestionó la salida de Gustavo «Pata» Pérez, quien anunció que no buscará otro mandato tras sumarse a Fuerza Pampa.

El Partido Justicialista de Anchorena presentará una lista propia en las elecciones de 2027, confirmó su presidenta local, Valenzuela. La dirigente hizo el anuncio al referirse a la decisión del intendente Gustavo «Pata» Pérez de alejarse del PJ y a su anuncio de que no buscará otro mandato.

En un comunicado, Valenzuela destacó el desempeño electoral del justicialismo y el respaldo de los gobiernos provinciales. «Desde 2016 a la fecha, el Justicialismo viene ganando las elecciones y gracias al apoyo de los gobiernos provinciales, primero de (Carlos) Verna y ahora de (Sergio) Ziliotto, hemos podido poner de pie un pueblo que estaba desgastado después de tantos años de gestión radical», afirmó.

Valenzuela destacó las obras provinciales en Anchorena

La titular del PJ local enumeró obras e inversiones que, según señaló, reflejan la presencia del Gobierno provincial en la localidad. «Viviendas, internet, millones y millones para refaccionar el frigorífico, señal de celular, la Casa de la Cultura, entre otras inversiones», detalló.

«Vivíamos estancados y con el apoyo, que algunos quieren desconocer, Anchorena está hoy mucho mejor que antes», agregó Valenzuela.

Las críticas del PJ a la salida de Gustavo Pérez

Sobre el intendente, la dirigente recordó que llegó al cargo como parte de «una boleta del Partido Justicialista, al igual que los concejales». Aunque lo definió como «un buen intendente», consideró que «cometió un error político al irse del PJ, porque es más un capricho de enojos personales con unos pocos funcionarios y motivado por otros actores que le hicieron creer que hay una alternativa diferente».

Valenzuela también cuestionó los argumentos de Pérez para dejar el partido. «Recientemente dijo que no eran opositores al Gobierno, la pregunta que me cabe es: ¿si no son opositores por qué no crearon un espacio interno para dar los debates? Irse del partido por el cual llegó al poder, armar uno nuevo y salir a decir eso, parece más un reconocimiento al error cometido que a la posibilidad de tener futuro político», expresó.

El PJ confirmó que competirá en las elecciones de 2027

La presidenta del PJ de Anchorena sostuvo que en la localidad «hay muchos compañeros y compañeras que ponen al pueblo y al partido por encima de las pretensiones personales o los enojos momentáneos».

De cara a los próximos comicios, anticipó: «Vamos a presentar listas desde nuestro partido, ofreciéndole a la gente de nuestro pueblo una oferta electoral que continúe construyendo una localidad mejor».

Por último, se refirió al anuncio del jefe comunal de que no buscará la reelección. «El actual jefe comunal ya ha dicho públicamente que no va a continuar, veremos si finalmente apoya al Justicialismo que tanto le ha dado o si continúa con esta aventura personal, que lo único que hará es alimentar a los que durante años abandonaron a Anchorena», concluyó.