El EMTU quedó entre las cinco iniciativas distinguidas en un concurso nacional, entre 108 proyectos presentados. El jurado valoró la recuperación del servicio y su avance hacia un sistema integrado de movilidad urbana.

El Ente Municipal de Transporte Urbano de Santa Rosa (EMTU) fue seleccionado entre las cinco iniciativas municipales premiadas en el concurso Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal, organizado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado de la Nación, presidida por el senador Daniel Kroneberger.

La propuesta pampeana, titulada “EMTU: de la recuperación del servicio a un sistema público integrado de movilidad urbana”, fue elegida entre 108 proyectos de municipios de todo el país. En la evaluación participaron jurados de siete universidades nacionales. La entrega de los reconocimientos está prevista para el martes 1 de diciembre en el Senado.

El jurado evaluó el sistema de transporte de Santa Rosa

Como parte del proceso, visitaron la capital pampeana Silvia Farías, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes e integrante del jurado, y Gastón Frías, representante de la Universidad Nacional de La Pampa.

El intendente Luciano di Nápoli recibió a los evaluadores junto con la secretaria de Gobierno, Carmina Besga, y las autoridades del EMTU, Fiama Romeo y Alfredo Carrascal. Durante el encuentro analizaron las razones para municipalizar el transporte, la creación del ente y los resultados del sistema desde que el municipio asumió la prestación.

La recorrida incluyó dos líneas de colectivos, la Estación de Trasbordo del Hospital Lucio Molas, el Centro de Trasbordo del Parque Oliver y la base operativa del EMTU. Allí, Farías observó el funcionamiento de las cámaras de seguridad, que permiten seguir y monitorear los servicios en tiempo real.

Destacan el impacto social del transporte público

Farías valoró las características de la iniciativa y la forma en que se lleva adelante. “Me pareció muy interesante, porque en los doce años que llevo de jurado nunca se presentó una experiencia con estas características. Es una apuesta que el municipio lleva adelante de una manera muy responsable y prolija”, expresó.

La investigadora también puso el foco en el rol social del servicio y su aporte a la integración comunitaria. “Lo que más importa es la función social y de integración social que cumple el transporte público, en este caso liderado por la Municipalidad”, señaló.

Frías, jurado por la UNLPam y consejero por el claustro de Graduados en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, destacó el esquema de toma de decisiones. “Soy de Santa Rosa y conocía el servicio; una de las cosas que más me impactó es cómo está esquematizado para tomar las decisiones teniendo en cuenta no sólo lo social, sino también las estadísticas que poseen”, sostuvo.

También resaltó la coordinación entre áreas municipales y el ente para resolver asuntos cotidianos del servicio. Como ejemplo, mencionó el trabajo conjunto con el Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU).

De la recuperación del servicio a una movilidad integrada

La iniciativa presentada por la Municipalidad expone el camino desde la recuperación del transporte urbano hasta la construcción de un sistema integrado de movilidad. Entre los aspectos evaluados estuvieron la conectividad territorial, la accesibilidad y las posibilidades de llegar a escuelas, lugares de trabajo, centros de salud, servicios y espacios recreativos.

El proceso comenzó en junio de 2020, cuando el municipio se hizo cargo de un servicio que hasta entonces estaba concesionado y atravesaba dificultades. Antes de la municipalización se habían registrado incumplimientos e intimaciones por problemas de frecuencia y continuidad de los recorridos. También se habían reducido las unidades y los trayectos, mientras aumentaban los tiempos de espera.

La decisión municipal buscó garantizar la continuidad del transporte y atender dos objetivos: recuperar la confiabilidad y la cobertura de un servicio esencial, y desarrollar una estructura pública capaz de sostenerlo en el tiempo. A partir de ese cambio, la política pasó de enfocarse únicamente en la circulación de los colectivos a proyectar una red de movilidad accesible e integrada, con herramientas tecnológicas para mejorar la prestación y responder a las necesidades sociales y territoriales de Santa Rosa.

Un reconocimiento nacional a la gestión municipal

El concurso Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal distingue experiencias innovadoras y eficientes que ya están en funcionamiento. La convocatoria de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado está dirigida a municipios de todo el país.

Los proyectos son analizados por profesionales, docentes, representantes de organismos públicos y especialistas de siete universidades nacionales, que evalúan los resultados y el impacto de las políticas aplicadas. En esta edición, el EMTU quedó entre las cinco iniciativas seleccionadas por la recuperación del transporte urbano y su transformación en un sistema público de movilidad.