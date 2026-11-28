Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 12:05 a. m. · 10 min de lectura

La Libertad Avanza, la UCR y otras tres fuerzas sellaron un acuerdo electoral de cara a 2027. El frente reúne dirigentes con trayectorias y diferencias políticas que aún deberán definir un programa común.

Cinco fuerzas políticas acordaron conformar un frente electoral para disputar la gobernación pampeana en 2027. Las trayectorias de sus principales protagonistas y las diferencias entre sus discursos históricos y sus nuevos acuerdos políticos plantean interrogantes sobre la construcción opositora.

La política pampeana vuelve a ofrecer una paradoja que tiene entre sus principales protagonistas a Juan Carlos Tierno y Martín Berhongaray. Uno, proveniente del justicialismo; el otro, de una histórica familia radical. Ambos confluyen ahora en una alianza electoral con La Libertad Avanza, el espacio político que llegó al Gobierno nacional prometiendo terminar con la denominada casta política.

Juan Carlos Tierno: entre el discurso de la transparencia y su pasado peronista

El referente de Comunidad Organizada mantiene una permanente actividad en las redes sociales, donde difunde videos cuestionando al Gobierno de Sergio Ziliotto, denunciando supuestas irregularidades, presuntos actos de corrupción y decisiones que considera contrarias a la legalidad.

En sus apariciones públicas, Tierno suele adoptar una postura inflexible, reivindicando la honestidad, la transparencia y el estricto cumplimiento de las normas.

Sin embargo, resulta necesario recordar que el propio dirigente formó parte de los gobiernos justicialistas que hoy cuestiona.

Fue funcionario provincial, ministro durante las gestiones de Carlos Verna y candidato a intendente de Santa Rosa por el Partido Justicialista en 2007.

Si sus cuestionamientos apuntan a prácticas históricas del peronismo pampeano, también corresponde preguntarle qué posición mantenía frente a ellas cuando integraba sus estructuras de gobierno.

Haber formado parte de una gestión no implica necesariamente compartir todas sus decisiones, pero tampoco convierte a un exfuncionario en un observador ajeno a la historia política de la que fue protagonista.

Su paso por la Municipalidad de Santa Rosa duró apenas 87 días. En marzo de 2008 fue desplazado de su cargo en medio de una profunda crisis institucional. Posteriormente fue condenado a dos años de prisión condicional por abuso de autoridad.

Con el transcurso de los años construyó su propio espacio político, Comunidad Organizada, desde el cual también negoció acuerdos electorales con sectores del peronismo.

Ahora, su recorrido político lo encuentra compartiendo un proyecto electoral con La Libertad Avanza.

La transparencia y los nuevos socios políticos

La paradoja adquiere mayor relevancia cuando se recuerda que el Gobierno nacional también ha quedado atravesado por denuncias e investigaciones, entre ellas las vinculadas al escándalo de la criptomoneda $LIBRA y las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Tierno, que dedica buena parte de sus intervenciones públicas a cuestionar la administración provincial, deberá explicar qué posición mantiene frente a las denuncias que involucran a sus nuevos aliados políticos.

¿Utilizará la misma firmeza para cuestionar al Gobierno de Javier Milei que la que exhibe habitualmente en sus videos contra Sergio Ziliotto?

Incluso durante las negociaciones para conformar este frente, el propio Tierno cuestionó el protagonismo de los libertarios y reclamó que las decisiones se tomaran en La Pampa, sin condicionamientos de la conducción nacional.

Finalmente, terminó estampando su firma en el documento junto a Adrián Ravier, vocero presidencial y titular de La Libertad Avanza en la provincia.

Dentro de Comunidad Organizada también ocupa un lugar central su esposa, la diputada provincial Sandra Fonseca, mientras que el propio Tierno se desempeña como asesor legislativo.

Del escrache de las mujeres al acuerdo con los libertarios

La firma del acuerdo electoral se produce apenas dos días después de que organizaciones feministas y sociales volvieran a cuestionar públicamente a Tierno durante la movilización del 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Bajo la consigna «Ningún golpeador en cargos del Estado», las manifestantes realizaron un escrache contra el exministro de Seguridad.

Mientras Tierno continúa utilizando las redes sociales para reclamar ejemplaridad institucional y señalar las conductas de otros funcionarios, su propia trayectoria sigue generando fuertes cuestionamientos en distintos sectores de la sociedad pampeana.

Martín Berhongaray: entre la identidad radical y los acuerdos electorales

El otro protagonista de esta construcción política es Martín Berhongaray, actual presidente de la Unión Cívica Radical pampeana.

Proveniente de una histórica familia radical e hijo del reconocido dirigente Antonio «Pacheco» Berhongaray, fue diputado provincial durante doce años y posteriormente diputado nacional.

En 2023 derrotó en las internas de Juntos por el Cambio al candidato del PRO, Martín Maquieyra, y consiguió convertirse en candidato a gobernador de La Pampa.

En las elecciones generales obtuvo el 42,1 por ciento de los votos, aunque no logró impedir la reelección de Sergio Ziliotto.

Por entonces, Berhongaray reivindicaba la identidad del radicalismo, su tradición de diálogo y su protagonismo dentro de las alianzas opositoras.

Tres años después, aquel dirigente que defendía la identidad radical termina firmando un acuerdo electoral con el partido de Javier Milei.

En noviembre de 2025, después del resultado adverso del radicalismo pampeano en las elecciones legislativas nacionales, Berhongaray cuestionó la decisión de su partido de competir sin alianzas y defendió la necesidad de construir acuerdos políticos con anticipación.

Durante 2026 también mantuvo reuniones con los intendentes radicales. Sin embargo, el respaldo a su eventual candidatura a gobernador no fue unánime.

La propia intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet, reconoció que no todos los jefes comunales respaldaban la candidatura de Berhongaray durante las conversaciones desarrolladas en Alpachiri.

Posteriormente, Curutchet fue elegida por los intendentes para representarlos en la mesa de negociaciones con La Libertad Avanza y las demás fuerzas opositoras.

Paralelamente, dentro del propio radicalismo surgieron otras aspiraciones electorales, entre ellas la del senador nacional Daniel Kroneberger.

En septiembre de este año, Berhongaray dejó una frase que adquiere especial relevancia frente al acuerdo firmado este viernes: «No me define con quién me junto sino lo que hago».

Ahora, esa expresión deberá contrastarse con las decisiones políticas que adopte el radicalismo dentro de su nueva alianza.

La defensa histórica de la educación pública, la salud pública y el rol social del Estado constituye parte de la identidad radical, mientras que el Gobierno libertario ha impulsado una política de reducción del gasto público y de la estructura estatal.

Estas diferencias quedaron expuestas durante las propias negociaciones del frente, cuando los representantes radicales reclamaron la incorporación explícita de la defensa de la educación pública gratuita y la salud pública.

¿Cómo convivirán esas diferencias dentro de un eventual programa de gobierno provincial? ¿Qué principios defenderá el radicalismo pampeano frente a las políticas impulsadas por sus nuevos socios electorales?

Adrián Ravier: de una estructura política incipiente a negociar con los históricos dirigentes pampeanos

El crecimiento político de Adrián Ravier merece un capítulo aparte. Cuando Javier Milei llegó a la Presidencia en 2023, La Libertad Avanza era una fuerza política incipiente en La Pampa, con escasa estructura territorial y sin la trayectoria de los partidos tradicionales.

Hoy, Ravier se encuentra sentado en una mesa de negociaciones con dirigentes que llevan décadas protagonizando la política pampeana, como Juan Carlos Tierno y Martín Berhongaray.

Independientemente de los cuestionamientos a la gestión nacional, ese crecimiento político merece ser reconocido.

Sin embargo, pese al crecimiento electoral de La Libertad Avanza, Ravier no logró consolidar una estructura territorial propia comparable con la de los partidos tradicionales, con intendentes, representación legislativa provincial y referentes políticos en las distintas localidades.

En ese contexto, su estrategia para 2027 pasó por recurrir a estructuras partidarias ya consolidadas, como el radicalismo de Martín Berhongaray y Comunidad Organizada de Juan Carlos Tierno.

Y allí aparece otra paradoja: el espacio político que nació prometiendo terminar con la vieja dirigencia política busca ahora fortalecerse territorialmente de la mano de sus propios representantes.

El respaldo electoral conseguido a nivel nacional no se tradujo en una estructura municipal de similares características en La Pampa. Ravier encuentra en sus nuevos aliados una presencia territorial y una experiencia institucional que el espacio libertario todavía tiene por consolidar.

Mientras Ravier busca ampliar su presencia política en la provincia, Tierno y Berhongaray encuentran en este acuerdo una nueva plataforma electoral para disputar la gobernación.

Ravier y las promesas pendientes del Gobierno de Milei

La participación del economista, vocero presidencial y titular de La Libertad Avanza en La Pampa se produce en un contexto nacional marcado por cuestionamientos a la gestión presidencial y por importantes compromisos electorales que todavía no se concretaron.

La dolarización de la economía y el cierre del Banco Central fueron dos de las propuestas más emblemáticas de la campaña presidencial de Javier Milei.

Precisamente, el propio Ravier reconoció el pasado martes 24 de noviembre, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, que la dolarización oficial no está contemplada por el momento.

El funcionario explicó que el Gobierno apuesta actualmente a un programa de estabilización económica y a una mayor libertad para operar en dólares, en lugar de establecer esa moneda como moneda de curso legal.

A ello se suman las controversias por el poder adquisitivo de las jubilaciones, los vetos presidenciales a mejoras previsionales, el financiamiento de las universidades públicas y las consecuencias sociales de las políticas de ajuste.

Si bien el Gobierno nacional destaca la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal entre sus principales logros, permanecen pendientes importantes compromisos asumidos durante la campaña electoral.

En ese escenario, tanto Tierno como Berhongaray deberán explicar cuáles de esas políticas respaldan, cuáles rechazan y qué coincidencias programáticas encontraron para compartir un proyecto electoral con los libertarios.

Un exintendente y ministro del peronismo, un dirigente de histórica trayectoria radical y el vocero presidencial de Javier Milei comparten ahora una misma mesa electoral.

Ravier, por su parte, sostuvo durante las negociaciones que el frente no pretende ser exclusivamente antiperonista y que también busca incorporar a votantes identificados con el justicialismo.

Las cinco fuerzas que integran el acuerdo

Además de Comunidad Organizada, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza, el acuerdo cuenta con la participación del Movimiento de Integración y Desarrollo, encabezado por Agustina de la Nava, y el Movimiento Federalista Pampeano, representado por José Vázquez.

Las cinco fuerzas formalizaron este viernes 27 de noviembre su compromiso de avanzar en la conformación de un frente electoral y de gobierno para participar conjuntamente en las elecciones provinciales y eventualmente en las nacionales de 2027.

El entendimiento contempla la posibilidad de incorporar otros espacios políticos, establecer principios comunes y elaborar propuestas programáticas, respetando la identidad, autonomía y representación institucional de cada partido.

Asimismo, los dirigentes asumieron el compromiso de buscar mecanismos de consenso que permitan evitar las elecciones internas, de acuerdo con las disposiciones partidarias y la normativa electoral vigente.

El documento fue suscripto por Adrián Ravier, de La Libertad Avanza; Martín Berhongaray, de la Unión Cívica Radical; Juan Carlos Tierno, de Comunidad Organizada; Agustina de la Nava, del Movimiento de Integración y Desarrollo, y José Vázquez, del Movimiento Federalista Pampeano.

El PRO decidió no firmar

Una de las particularidades de la jornada fue la ausencia de la firma del PRO, fuerza política que venía participando de las negociaciones y que también tiene aspiraciones de disputar la gobernación pampeana.

Desde el macrismo provincial cuestionaron las condiciones en las que se pretendía formalizar el entendimiento, argumentando que se buscaba avanzar de manera apresurada y sin reglas claras.

Entre los principales puntos de desacuerdo aparecen los mecanismos para definir las candidaturas, la organización del frente y los compromisos que deberá asumir cada partido.

No obstante, aclararon que continuarán participando del diálogo y que su decisión no implica abandonar definitivamente la construcción electoral.

¿Un proyecto de provincia o una coincidencia electoral?

Por el momento, las cinco fuerzas han definido un objetivo común: disputar la gobernación de La Pampa en 2027. Sin embargo, todavía resta conocer en profundidad el programa de gobierno que ofrecerán a los pampeanos.

Los antecedentes políticos de sus integrantes, sus diferencias ideológicas y sus posicionamientos frente al Gobierno nacional serán elementos centrales de esa discusión.

No alcanza con una fotografía, cinco firmas y una declaración de buenas intenciones para explicar cómo convivirán semejantes diferencias.

Porque la coherencia política no se mide solamente por la firmeza con la que un dirigente cuestiona a sus adversarios, sino también por los principios que sostiene cuando llega el momento de elegir a sus propios aliados.

Y en La Pampa, de cara a 2027, las contradicciones ya comenzaron a hacer campaña.