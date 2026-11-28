Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

Alumnos y docentes de la Escuela Hogar N° 129 recorrieron Santa Rosa y fueron recibidos por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández. En el encuentro conversaron sobre la historia pampeana, las instituciones y el reclamo por el río Atuel.

Una delegación de estudiantes y docentes de 3° y 4° grado de la Escuela Hogar N° 129 de Algarrobo del Águila visitó al ministro de Gobierno y Asuntos Municipales de La Pampa, Pascual Fernández. Los chicos llegaron acompañados por el intendente de la localidad, Oscar Gatica Avecilla, y fueron recibidos también por la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Vanina Martínez.

El encuentro se realizó durante la visita de dos días que el grupo lleva adelante en la capital pampeana. Fernández compartió imágenes de la jornada y expresó: “¡qué linda visita recibimos hoy!”.

Estudiantes de Algarrobo del Águila conversaron sobre La Pampa

El ministro contó que la charla incluyó temas vinculados con la provincia, su historia y el funcionamiento de las instituciones. “Tuvimos la alegría de compartir una jornada súper enriquecedora junto a los alumnos, alumnas y el equipo docente de 3° y 4° grado de la Escuela Hogar N° 129 de Algarrobo del Águila”, señaló.

Durante la reunión, también hablaron sobre el cambio de nombre de la provincia y sobre quién es el actual gobernador. A su vez, los estudiantes relataron qué lugares tenían previsto recorrer durante su estadía en Santa Rosa.

El reclamo por el río Atuel, presente en la visita

Fernández destacó que el intercambio incluyó un tema central para la identidad pampeana y, especialmente, para el oeste provincial: “Por supuesto, no faltó un tema fundamental para nuestra identidad y nuestros derechos: el histórico reclamo por el río Atuel, tan sentido especialmente en el oeste pampeano”, comentó.

Al despedir a la delegación, el ministro agradeció la visita y el interés de los chicos. “¡Gracias por venir y por el interés de siempre! Les deseamos una excelente estadía en Santa Rosa”, expresó.