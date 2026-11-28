Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

La obra prevé colocar 303 medidores domiciliarios y 254 cajas, con una inversión provincial de más de 50 millones de pesos. Los trabajos ya comenzaron en distintos sectores de la localidad.

La instalación de medidores domiciliarios de agua potable ya está en marcha en Luan Toro. La obra, financiada por el Gobierno de La Pampa mediante el Programa Provincial de Agua y Saneamiento (PROPAYS), busca mejorar el control del servicio y promover el cuidado del recurso.

La inversión provincial asciende a 50.455.465,82 pesos y la ejecución está a cargo del municipio. El proyecto contempla la compra y colocación de 303 medidores, 254 cajas y los accesorios necesarios para su instalación.

La obra de medidores de agua en Luan Toro

Además, se incorporará un medidor totalizador en la bajada del tanque de distribución. El dispositivo permitirá conocer cada día el volumen efectivo de agua que se entrega a la red local.

El convenio se firmó a principios de septiembre, durante una visita a la localidad de los ministros de Obras Públicas, Alfredo Intronati, y de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, junto con el administrador Provincial del Agua, Fabricio González Martín. Participó también la intendenta, Mónica Valor. En esa oportunidad, se informó que “Provincia fortalece en Luan Toro el acceso al agua potable”.

Medidores para mejorar el uso del agua potable

El ministro Intronati destacó la importancia de la inversión y afirmó: “hablar de agua potable es hablar de un derecho esencial y de calidad de vida. Cada inversión que hacemos para mejorar los sistemas de abastecimiento, distribución y control tiene un objetivo central: garantizar un servicio eficiente y cuidar un recurso que para La Pampa tiene un valor estratégico”.

También defendió una planificación que alcance a todas las localidades. “No importa la cantidad de habitantes que tenga una localidad. Los pampeanos y pampeanas deben tener las mismas posibilidades de acceder a servicios de calidad, vivan donde vivan. Esa es la mirada territorial que sostiene el Gobierno provincial y que se materializa a través de este programa”, expresó.

Ya comenzaron los trabajos de colocación

La intendenta Mónica Valor confirmó que el municipio lleva adelante las tareas previstas en el convenio y que “se están realizando los trabajos de colocación de los medidores de agua en distintos sectores de la localidad”.

Valor pidió disculpas y comprensión a los vecinos por los inconvenientes que pueda ocasionar la obra. Además, recordó que “el agua es un recurso natural que se agota y debemos hacer un uso responsable, evitar derroches y tomar conciencia que se debe conservar, utilizando sólo lo necesario”.

Por último, la jefa comunal señaló: “seguimos trabajando, Provincia y municipio, para mejorar nuestros servicios y promover el uso responsable del agua”.