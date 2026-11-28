Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El municipio acompaña las obras preventivas impulsadas por la Provincia ante los pronósticos vinculados al fenómeno climático. TGN y BAHISA aportaron equipos para ejecutar trabajos de contención y defensa.

El intendente Oscar Gatica confirmó que el municipio realiza trabajos de movimiento de suelo para reforzar la contención y defensa de la localidad ante posibles contingencias asociadas al fenómeno climático de El Niño, también denominado Súper Niño.

Las tareas se suman a las obras preventivas que lleva adelante la Provincia. Para concretarlas, la comuna recibió equipos de las empresas Transportadora de Gas del Norte (TGN) y BAHISA, que operan en la zona.

Empresas aportaron equipos para los trabajos preventivos

Gatica agradeció la colaboración de ambas firmas y destacó que pusieron a disposición maquinaria para realizar los movimientos de suelo. El objetivo es avanzar con medidas de contención y defensa ante los pronósticos climáticos.

“Valoramos y agradecemos la colaboración de las empresas Transportadora de Gas del Norte (TGN) y BAHISA por poner a disposición sus equipos de movimiento de suelos para llevar adelante los trabajos de contención y defensa de nuestra localidad, como medida preventiva ante los pronósticos vinculados al fenómeno climático denominado ‘Súper Niño’”.

El jefe comunal también remarcó el valor de la coordinación entre el Estado y el sector privado para reunir recursos y concretar acciones en beneficio de la comunidad.

El municipio prioriza la seguridad de los vecinos

“Estas acciones reflejan la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado, aunando esfuerzos y recursos en beneficio de toda nuestra comunidad”.

Además, Gatica señaló que el Gobierno Municipal mantiene las tareas de prevención con foco en la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas.

“Desde el Gobierno Municipal continuamos trabajando en materia de prevención, priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

TGN se dedica al transporte de gas hacia el norte del país, mientras que BAHISA realiza tareas de mantenimiento vinculadas a esa actividad. El intendente agradeció la predisposición de las empresas para acompañar las medidas preventivas.