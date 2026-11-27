La obra, escrita y dirigida por Nicolás Moralejo, se presenta este sábado a las 20.30 en el Centro de Artes de Santa Rosa, con entradas agotadas. El elenco del Taller de la Alegría combina humor y sátira para abordar los vínculos entre las personas y sus mascotas.

Catorce mujeres jubiladas se transforman en animales para dar vida a Mascotas humanizadas, una obra que aborda con humor y sátira la relación entre las personas y sus mascotas. La función será este sábado a las 20.30 en el Centro de Artes, ubicado en Leguizamón 1125, en Santa Rosa, y ya tiene las entradas agotadas.

La puesta fue escrita y está dirigida por Nicolás Moralejo. Esta nueva versión presenta un elenco integrado por integrantes de El Taller de la Alegría, el grupo de teatro del Centro de Jubilados Docentes de Santa Rosa.

Una comedia sobre el Síndrome de Mascotas Humanizadas

La trama gira en torno al denominado Síndrome de Mascotas Humanizadas (SMH), un fenómeno que genera distintas opiniones y que la obra explora desde la parodia. A través de sus personajes, las protagonistas muestran diferentes posturas sobre los vínculos entre las personas y los animales, con situaciones inspiradas en la vida cotidiana.

La historia comienza cuando un grupo de científicos del Colegio Médico Veterinario de La Pampa detecta la presencia del síndrome en Santa Rosa. Frente a ese hallazgo, sus integrantes convocan a una reunión de urgencia para analizar y debatir el tema. Desde allí, la obra combina momentos de risa con otros que invitan a la reflexión.

El elenco de mujeres jubiladas que sube a escena

La obra ya tuvo una presentación en Mar del Plata y ahora vuelve a escena con un elenco de 14 mujeres. La caracterización de las protagonistas como distintos animales es uno de los atractivos centrales del espectáculo.

El elenco está integrado por Patricia Bailoff, Liliana Eva Díaz, Estela Reynoso, Adriana Moriondo, Paola Sánchez, Graciela Visconti, Nidia Proenza, Estela Kity Paredes, Amanda Suqui Daniele, Azucena Diaspro, Claudia Torres, Marta Chervinsky, María Andrea Iguiñiz y Sandra Velilla.

Con personajes singulares y una temática actual, Mascotas humanizadas propone una mirada satírica sobre una realidad cada vez más visible: la forma en que las personas construyen sus vínculos con sus mascotas. La propuesta invita a disfrutar del teatro y a reconocerse en algunas de las situaciones que aparecen sobre el escenario.