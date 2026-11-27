Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

La superficie autorizada para construir creció 9% en el país durante el primer semestre de 2026, pero retrocedió 30% en La Pampa. Santa Rosa registró una de las mayores caídas entre las ciudades relevadas y General Pico también mostró una baja.

La actividad de la construcción mostró resultados dispares en el país durante el primer semestre de 2026. Mientras la superficie autorizada para construir aumentó 9% a nivel nacional, en La Pampa cayó 30% respecto del mismo período de 2025, de acuerdo con un informe de la Fundación Tejido Urbano basado en estadísticas del Indec.

La baja también se reflejó en las dos principales ciudades pampeanas, aunque con distinta intensidad. Santa Rosa registró un retroceso del 37% en los metros cuadrados autorizados y General Pico, del 12%.

Santa Rosa tuvo una de las mayores caídas en construcción

La capital provincial se ubicó entre los municipios y aglomerados urbanos con peor desempeño en el relevamiento. Su caída se sumó a las registradas en Posadas, Bariloche, Paraná, Necochea y otras localidades.

El informe señaló que en Santa Rosa disminuyó la superficie total autorizada, aunque aumentó el tamaño promedio de las obras. En otras palabras, los proyectos habilitados tendieron a ser más grandes, pero el volumen global de metros cuadrados con permiso para construir se redujo de manera significativa.

General Pico también registró un retroceso

En el aglomerado de General Pico, la superficie permisada bajó 12% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período del año anterior. La contracción fue menor que la de Santa Rosa, pero confirmó que la tendencia negativa alcanzó a los dos principales centros urbanos de La Pampa.

La diferencia entre ambas ciudades muestra distintas magnitudes de caída: mientras la capital provincial retrocedió 37%, General Pico lo hizo 12%. Así, la desaceleración no quedó circunscripta a Santa Rosa, sino que también se extendió al norte pampeano.

La superficie autorizada creció 9% en Argentina

En el conjunto del país, los metros cuadrados autorizados pasaron de unos 7,37 millones en el primer semestre de 2025 a poco más de 8 millones en igual período de 2026. La cantidad de permisos otorgados también aumentó, aunque en menor proporción: 3%.

Entre las jurisdicciones con mayores incrementos se destacaron Chaco, con 129%; Tucumán, con 53%; San Luis, con 51%; Tierra del Fuego, con 38%; y Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambas con 32%. La provincia de Buenos Aires avanzó 22%, mientras que Santa Fe creció 6%.

En el extremo opuesto, La Pampa registró una caída del 30%, superada en términos negativos por Misiones, con 36%, y Río Negro, con 32%. El contraste entre la suba nacional y los resultados pampeanos evidencia la evolución desigual de la construcción en el país.