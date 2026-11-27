La Cámara baja dio media sanción al Presupuesto 2027, pero rechazó el esquema oficial para las universidades y aprobó una partida de 11 billones de pesos. También aumentó los fondos para organismos científicos y ratificó el capítulo sobre discapacidad.

Después de más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la media sanción del Presupuesto 2027. El proyecto oficialista obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, con el respaldo de sus aliados habituales y de gobernadores dialoguistas.

La iniciativa mantiene el superávit fiscal como objetivo central y proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno del 4 por ciento, una inflación anual del 18 por ciento y un dólar oficial a 1.847,60 pesos para diciembre de 2027. Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés en la votación del financiamiento universitario.

Universidades: Diputados aprobó una partida de 11 billones de pesos

El Gobierno había previsto más de 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales. Los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional reclamaban, en cambio, un piso de 11 billones para sostener el funcionamiento de las instituciones.

Durante la jornada circularon propuestas para acercar posiciones. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presente en el Congreso, ofreció sumar otros 1,5 billones de pesos. El CIN pidió a los bloques dialoguistas que rechazaran ese capítulo, al considerar que la cifra no alcanzaba lo previsto por la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución había quedado por debajo de lo establecido durante 2026.

Pasadas las tres de la madrugada, la Cámara rechazó el capítulo II del proyecto y puso a consideración una alternativa opositora que contemplaba los 11 billones de pesos. La propuesta recibió 138 votos a favor y 109 en contra, por lo que quedó incorporada a la media sanción que será enviada al Senado.

Los votos que inclinaron la discusión universitaria

Fueron decisivos los votos de bloques que suelen acompañar al oficialismo, entre ellos Provincias Unidas, con representantes de Córdoba y Santa Fe, el MID y Elijo Catamarca. También votaron contra el texto del Gobierno legisladores de Argentina Federal, el radical Diógenes González, el exlibertario Mariano Campero, Álvaro González, del PRO, y la radical disidente Karina Banfi.

Si el Senado aprueba la modificación, el Gobierno deberá resolver si acepta el cambio o aplica un veto parcial. La diputada Silvana Giudici cuestionó la iniciativa opositora: Esto rompe el equilibrio fiscal. Hay que ser responsables y consecuentes con lo que se puede destinar.

Desde el bloque de La Libertad Avanza señalaron que buscarán negociar en la Cámara alta: Ahora tenemos que buscar un acuerdo con el radicalismo en el Senado y llegar a un monto más accesible. Pero hay que darle un cierre a este tema.

Más fondos para ciencia y organismos públicos

El oficialismo también perdió la votación del capítulo IV. La oposición frenó un recorte previsto para el INTA, el INTI, el SENASA y el CONICET y, además, elevó sus partidas. El incremento equivale al 0,35 por ciento de la tasa estadística, un tributo aplicado a las importaciones.

Otro de los puntos discutidos fue el régimen de discapacidad. Desde el peronismo advirtieron que las planillas anexas del Presupuesto no incluían todos los recursos necesarios para cumplir con la ley aprobada recientemente. Como ejemplo, señalaron que el programa Incluir Salud tendría una reducción del 14 por ciento en términos reales.

Discapacidad: el oficialismo logró sostener su versión

La Ley de Discapacidad establece que, si los gastos de las pensiones y de la cobertura médica de Incluir Salud superan los créditos disponibles en el Ministerio de Salud, el Estado debe cubrir la diferencia con compensaciones presupuestarias de la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a cargo del Tesoro. La oposición reclamó que esos recursos quedaran detallados directamente en el Presupuesto.

Un diputado peronista sostuvo que el Gobierno debía incluir las partidas en la ley: El Gobierno dice que los fondos los puede sacar el jefe de Gabinete de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro (de donde sale también el bono de los jubilados). Si la plata está, como dice el oficialismo, que la pongan en la ley de Presupuesto. Si no, tendríamos que confiar en un gobierno que ya intentó no cumplir con la ley.

Pese al pedido opositor para rechazar tanto el capítulo de discapacidad como el de las planillas anexas, el oficialismo consiguió el apoyo de Provincias Unidas y Argentina Federal y ratificó su redacción. La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado afirmó: La nueva ley se aprobó por unanimidad en el Senado y tiene el presupuesto asignado. En el artículo 35, claramente dice de qué partida tienen que salir, y además dice que es obligación para el jefe de Gabinete promover que esta ley se mantenga permanente en sus prestaciones: doble garantía.

Los cambios incorporados al Presupuesto 2027

Para reunir los votos necesarios para la aprobación general, el oficialismo aceptó otros cambios. Se incorporó una partida de 50.000 millones de pesos para elaborar un plan de recuperación de pasos fronterizos y unos 500 millones adicionales para el programa de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que tendrá cerca de 25.000 millones de pesos en total.

El texto también autoriza tomar deuda por 90 millones de dólares para obras del ferrocarril Belgrano Cargas en Salta y habilita la reasignación de recursos del fideicomiso integrado por fondos del impuesto a los combustibles líquidos.

El acuerdo del PRO y la promoción autopartista

Durante el debate en comisión, el PRO obtuvo de la Casa Rosada un compromiso para regularizar las deudas nacionales con la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación. Ese entendimiento político, sin embargo, no quedó incorporado en ningún artículo del proyecto.

El bloque conducido por Cristian Ritondo también consiguió prorrogar hasta 2032 el régimen de promoción del autopartismo. El esquema incluye la devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y una alícuota del cero por ciento en retenciones para las exportaciones del sector.