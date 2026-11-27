El Ministerio de Salud de La Pampa remitió las actuaciones administrativas por la atención de una joven de 27 años que quedó internada en terapia intensiva. En paralelo, la Justicia lleva adelante una investigación penal y, por el momento, no hay personas imputadas.

El Ministerio de Salud de La Pampa envió a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) las actuaciones por el episodio ocurrido en el hospital Segundo Taladriz de Toay. Una joven de 27 años quedó internada en terapia intensiva después de recibir presuntamente una medicación equivocada cuando había concurrido a la guardia por un dolor abdominal.

La investigación administrativa comenzó tras una queja presentada por la familia, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo responsabilidades. Desde la cartera sanitaria indicaron que el pedido de apertura del sumario se hizo hace más de una semana y que, por la posible gravedad del caso, las actuaciones fueron remitidas a la FIA.

Investigación administrativa por el caso del hospital de Toay

El Ministerio pidió cautela al calificar el episodio y sostuvo que no corresponde hablar de mala praxis antes de que se determinen las responsabilidades. “No hablamos de mala praxis, hablamos de presunta mala praxis. Puede serlo, no lo sabemos. Eso lo definirá la Justicia”, afirmaron.

También señalaron que las personas eventualmente involucradas tienen derecho a ejercer su defensa. Según explicaron, ante hechos considerados leves se realizan informaciones sumarias en el ámbito local, mientras que los casos de mayor gravedad se derivan a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

La causa penal y el allanamiento en el hospital

La investigación de la FIA avanza en paralelo con la causa penal a cargo del fiscal Cristian Casais, del Ministerio Público Fiscal. El miércoles, personal de la Agencia de Investigación Científica y de la Brigada de Investigaciones allanó el hospital Segundo Taladriz para obtener la historia clínica de la paciente e identificar a los trabajadores de salud que estaban de turno el día del episodio.

Hasta el momento, no hay personas imputadas. Se trata de dos procedimientos distintos: la Justicia busca establecer si existió un delito y determinar posibles responsabilidades penales, mientras que la investigación administrativa apunta a esclarecer lo sucedido dentro del sistema sanitario y las eventuales responsabilidades de los agentes involucrados.

El Ministerio se refirió a los derechos de pacientes y trabajadores

En su respuesta, la cartera sanitaria planteó que los derechos de los trabajadores de la salud no deben contraponerse con la obligación de garantizar una atención adecuada a los pacientes.

“Para el Ministerio de Salud, primero están los derechos del paciente. Eso no debe contraponerse con los derechos de los trabajadores. Para que el paciente esté bien atendido, también deben respetarse los derechos de los trabajadores”, expresó.

Qué ocurrió con la paciente en el hospital de Toay

El episodio ocurrió el 17 de noviembre y se conoció públicamente después de que familiares de la joven difundieran lo sucedido en redes sociales. Según denunciaron, la paciente fue a la guardia por un dolor abdominal y recibió por error seis ampollas de noradrenalina.

Luego fue trasladada al hospital René Favaloro, donde permaneció internada en terapia intensiva. La familia informó que su estado seguía siendo delicado, con compromiso pulmonar y neumonía, aunque destacó su evolución y agradeció la atención recibida en ese establecimiento.