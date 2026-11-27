Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

La iniciativa No te conformes con Migajas fue reconocida en el Premio RIL Supervielle. El proyecto consiste en un taller de panificados operado por jóvenes con discapacidad y busca generar oportunidades de capacitación y empleo.

La Municipalidad de 25 de Mayo obtuvo el segundo lugar en el Premio RIL Supervielle con No te conformes con Migajas, un proyecto de inclusión social basado en un taller de panificados operado por jóvenes con discapacidad.

El reconocimiento se anunció durante el encuentro RIL en Vivo: Historias de transformación, realizado el jueves 26 de noviembre en el Edificio República, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participaron el intendente Leonel Monsalve Herrera, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marina Alvarez, y una representante del Área de Políticas Inclusivas.

Un proyecto de inclusión laboral reconocido a nivel nacional

En la jornada, la comuna presentó su experiencia en el programa Entrenamiento para una Gestión Eficiente, impulsado por la Red de Innovación Local (RIL). La iniciativa reconocida apunta a ampliar las oportunidades de formación, producción y comercialización para personas con discapacidad.

El proyecto fue impulsado por Vanesa Giles, Bianca Quiroz, Esther Oyarce y Daiana Fuentes, desde el Área de Políticas Inclusivas, en articulación con la Secretaría de Gestión Social y la Dirección de Acción y Promoción Social. A través del taller, el equipo municipal y los jóvenes participantes desarrollaron una propuesta productiva con perspectiva de inclusión y crecimiento.

Capacitación para fortalecer la gestión municipal

La comuna explicó que accedió a una beca para participar del programa mediante la Responsabilidad Social Empresarial. La formación brindó herramientas de capacitación, planificación y acompañamiento para fortalecer y profesionalizar la gestión pública municipal.

La iniciativa fue coordinada localmente por Alvarez, con la colaboración de Lara Azzaro, licenciada en Relaciones Internacionales, quien se desempeñó como Delivery Unit y acompañó el mapeo, la planificación y el seguimiento de los proyectos de gestión.

Durante el proceso también participaron el intendente, las secretarías, direcciones y distintas áreas municipales. Los equipos trabajaron de manera articulada en la identificación de problemáticas, la definición de objetivos y la incorporación de herramientas e indicadores para mejorar la eficiencia de la gestión.

El objetivo es generar oportunidades concretas de trabajo

La Municipalidad señaló que el segundo puesto representa un reconocimiento al trabajo local en materia de inclusión laboral y generación de oportunidades. El proyecto busca crear fuentes genuinas de empleo para personas con discapacidad y promover su autonomía y posibilidades de desarrollo.

En su comunicado, la gestión destacó el trabajo conjunto y el compromiso de los equipos municipales, además del esfuerzo de los jóvenes que protagonizan la propuesta. También agradeció a quienes contribuyeron a que la iniciativa nacida en 25 de Mayo obtuviera reconocimiento nacional.