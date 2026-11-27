Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El Senado aprobó el proyecto para declarar Fiesta Nacional a la celebración pampeana, que reúne a más de 10.000 personas. La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

La Fiesta de las Colectividades de Colonia Barón quedó más cerca de ser reconocida como Fiesta Nacional. El Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por los legisladores pampeanos Daniel Kroneberger, de la UCR, y María Victoria Huala.

La iniciativa fue incorporada al temario de la última sesión ordinaria del año a pedido de Kroneberger. El senador destacó la relevancia de otorgar reconocimiento nacional a una de las celebraciones culturales más representativas de La Pampa.

Es un reconocimiento que merece toda la comunidad de Colonia Barón, que durante tres décadas ha trabajado para mantener vivas las tradiciones y honrar el legado de los inmigrantes que contribuyeron al crecimiento de nuestra localidad y de nuestra provincia.

La historia de la Fiesta de las Colectividades

La celebración nació en 1996 por iniciativa de vecinos descendientes de inmigrantes, con el acompañamiento de la Municipalidad de Colonia Barón. En 2002 fue reconocida como Fiesta Provincial.

En 2014, la Cámara de Diputados de la Nación la declaró de Interés Parlamentario, a partir de un proyecto presentado por Kroneberger, entonces diputado nacional, junto con Francisco Torroba.

Una convocatoria de más de 10.000 personas

En su 30.ª edición, la fiesta se consolidó como uno de los acontecimientos culturales y turísticos más convocantes de la región. Cada año recibe a más de 10.000 personas de distintas localidades pampeanas y de provincias vecinas.

Que esta fiesta alcance el reconocimiento nacional significa poner en valor nuestra historia, nuestra identidad y el esfuerzo de las generaciones que hicieron de Colonia Barón una comunidad de encuentro e integración. También representa una oportunidad para potenciar el desarrollo turístico y cultural de La Pampa.

Qué falta para que sea Fiesta Nacional

Además de declarar la celebración Fiesta Nacional, el proyecto propone incorporarla al calendario turístico y cultural nacional y promover su difusión a través de los organismos competentes.

Tras obtener la media sanción del Senado, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados. Allí deberá completar el trámite legislativo para convertirse en ley.