Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

La medida de CONADU Histórica fue aprobada por amplia mayoría y alcanza las mesas de examen de diciembre. El gremio reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

Los docentes de las universidades nacionales nucleados en CONADU Histórica resolvieron no tomar las mesas de examen de diciembre de 2026. La medida obtuvo una amplia mayoría en el Plenario de Secretarías Generales de la federación, que integra la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de La Pampa, ADU-UNLPam.

La decisión responde al reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de recomposición salarial para el sector. Según datos difundidos por el gremio, entre la asunción del gobierno de Javier Milei y octubre de 2026 la inflación acumulada fue del 353,9 por ciento, mientras que los salarios docentes subieron un 246,7 por ciento.

El reclamo salarial de los docentes universitarios

Desde CONADU Histórica señalaron que, para cumplir con la medida cautelar judicial vinculada con la ley, el Gobierno nacional debe recomponer un 31 por ciento los salarios correspondientes a octubre. Sin embargo, denunciaron que durante noviembre no hubo ningún aumento.

El sindicato aclaró que la suspensión de las mesas no es una decisión individual, sino una medida colectiva respaldada por 19 asociaciones de base. Desde ADU-UNLPam remarcaron:

"No es optativa: respetarla es respetar la decisión de las bases".

Cuándo comenzará la suspensión de las mesas en La Pampa

En la Universidad Nacional de La Pampa, la fecha de inicio de la medida se confirmará en las próximas horas, de acuerdo con el calendario de exámenes previsto para diciembre.

La protesta se suma al conflicto que atraviesa el sistema universitario nacional por el financiamiento de las instituciones y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores docentes.