Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El municipio construye un nuevo alcantarillado sobre la calle 38, en el cruce con la Ruta Provincial 1, para mejorar el escurrimiento y prevenir anegamientos. La intersección permanecerá cerrada al tránsito durante los próximos días.

La Municipalidad de General Pico comenzó una obra de desagües pluviales en la calle 38, en la intersección con la Ruta Provincial 1, para optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en el barrio Indios Ranqueles.

Los trabajos incluyen un cruce de calle con un alcantarillado que conectará el sistema con el sumidero ubicado sobre la ruta. Desde allí, el agua seguirá por un canal de mayor dimensión hacia el Bajo de Inchaurrondo.

Un alcantarillado de mayor capacidad en General Pico

Como parte de la intervención, se anularon dos cámaras existentes y se ampliará la capacidad de conducción del cruce. La infraestructura anterior, de 160 milímetros, será reemplazada por un alcantarillado de hormigón de 400 milímetros, con una extensión superior a los 30 metros lineales.

Además, ya concluyeron las tareas de hormigonado en la tapada de las alcantarillas, que funciona como protección mecánica del entubado. Debido a la obra, la intersección seguirá cerrada al tránsito durante los próximos días.

Prevención ante posibles lluvias intensas

La obra complementa las acciones preventivas impulsadas por el municipio ante la llegada del fenómeno climático de El Niño. El objetivo es fortalecer la infraestructura existente y mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad frente a eventuales precipitaciones intensas.