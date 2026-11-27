Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La diputada del PJ afirmó que la reforma electoral impulsada por Sergio Ziliotto no estaba en el orden del día. También cuestionó la ausencia opositora y advirtió que quedaron pendientes proyectos sobre desalojos rurales y peajes.

La diputada provincial Liliana Robledo, del PJ, respondió a las críticas de la oposición por la postergación del tratamiento de la reforma electoral y aseguró que el proyecto impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto no había sido incluido en el orden del día de la sesión de este jueves.

“¡Una vez más, mienten!”, expresó la legisladora en una publicación en sus redes sociales. Sostuvo que, si el oficialismo hubiera propuesto sumar la iniciativa, los bloques opositores podían rechazar su tratamiento o retirar el quórum en ese momento.

Los proyectos que quedaron pendientes en la Legislatura

Robledo cuestionó además que la ausencia de legisladores opositores en sus bancas dejara sin tratamiento otros proyectos. Entre ellos mencionó la prórroga de la Ley 2222 hasta el 31 de diciembre de 2027, que suspende los juicios de desalojo de inmuebles rurales en los departamentos de Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida.

La iniciativa busca proteger a las familias rurales del oeste pampeano y extender la vigencia de una herramienta que impide avanzar con desalojos en esas zonas de la provincia.

Peajes en rutas provinciales y recursos para mantenimiento

La diputada también señaló que quedó pendiente el proyecto que establece un régimen integral para la aplicación, percepción, administración y destino del derecho de peaje en las rutas provinciales. Según explicó, la propuesta apunta a garantizar recursos para el mantenimiento y la conservación de la red vial.

“Nuevamente, las necesidades de las y los pampeanos quedan sometidas a lo que considero un capricho político de la oposición conformada por la UCR, el PRO y Comunidad Organizada”, afirmó.

Robledo defendió el debate en el recinto

Por último, Robledo defendió el ámbito legislativo como espacio para resolver las diferencias políticas. “Las diferencias políticas se discuten y se debaten en el recinto. Para eso fuimos elegidos y esa es nuestra responsabilidad”, concluyó.