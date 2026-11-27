Daniela Fernández y Gustavo Cein criticaron que los bloques opositores no bajaran al recinto y frustraran el tratamiento de la ley de peajes y la prórroga de la protección para puesteros del oeste pampeano.

Los intendentes de Anguil, Daniela Fernández, y de La Maruja, Gustavo Cein, cuestionaron la decisión de los bloques opositores de no dar quórum en la Cámara de Diputados de La Pampa. La ausencia impidió debatir el proyecto de peajes para las rutas provinciales y la extensión de la norma que suspende los desalojos de puesteros del oeste pampeano.

Ambos funcionarios señalaron que la postura opositora se alinea con las políticas del Gobierno nacional y advirtieron sobre su impacto en los municipios, en medio de la caída de los recursos coparticipables, la retracción económica y el aumento de las demandas sociales.

Peajes en rutas de La Pampa y recursos para los municipios

“La verdad, lo único que queda claro es que defienden el modelo de Milei”, afirmó Fernández. La intendenta cuestionó que legisladores opositores reclamen medidas para promover el desarrollo productivo e industrial y, al mismo tiempo, impidan debatir una iniciativa destinada a mejorar la infraestructura vial.

El proyecto impulsado por el Gobierno provincial propone destinar el 90 por ciento de los recursos netos recaudados al mantenimiento de las rutas provinciales y el 10 por ciento restante a los municipios, para conservar los caminos vecinales. También establece que los vehículos que tributan en La Pampa queden exentos del pago.

“Lo que está haciendo la oposición pampeana es cada vez identificar los temas donde, no importa cómo, impiden el avance de leyes necesarias. Los municipios lo sufrimos una vez más”, sostuvo Fernández.

Reclamos por la situación económica municipal

La jefa comunal describió las dificultades que atraviesan las administraciones locales por los recortes de recursos, el incumplimiento de acuerdos y la incertidumbre económica, mientras crecen las demandas dirigidas al Estado. También cuestionó que los legisladores desconozcan la realidad cotidiana de las localidades del interior.

Fernández instó a consultar incluso a intendentes de la oposición sobre la necesidad de que los municipios reciban el 10 por ciento de lo recaudado por los peajes. “Defienden un modelo que ahoga a las comunidades”, aseguró.

Cein calificó de “mezquina” la decisión de los diputados opositores de no asistir al recinto para discutir iniciativas que consideró importantes para toda la provincia. Sobre la distribución de los ingresos por peajes, afirmó: “En esta situación que se está pasando económicamente en los municipios, con una baja sensible del consumo, con una caída en la coparticipación que la venimos viendo a lo largo de todos estos años, era algo importante para nosotros”.

El mantenimiento de rutas y caminos rurales

El intendente de La Maruja también cuestionó lo que consideró una contradicción en la postura opositora sobre la infraestructura vial. “Actúan de diferente manera, en Nación apoyan leyes que perjudican a La Pampa y toda la población y cuando tienen que acompañar una ley importante como el mantenimiento de rutas y la red terciaria, no bajan al recinto ni siquiera a defender su propio proyecto”, sostuvo.

Cein destacó que contar con fondos para conservar la red terciaria es fundamental para garantizar la salida de la producción de distintas zonas de La Pampa. “Viven todos con una doble vara”, expresó, al cuestionar el respaldo de legisladores nacionales de la UCR y el PRO a iniciativas del gobierno de Javier Milei que, según consideró, perjudicaron a los pampeanos.

La prórroga de la ley que protege a puesteros del oeste pampeano

La falta de quórum también dejó sin tratamiento la prórroga de la Ley 2222, sancionada en 2005. La norma suspende los desalojos y remates judiciales de inmuebles rurales ocupados por familias de puesteros y pueblos originarios en los departamentos de Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida.

La legislación vigente vence el 31 de diciembre. El proyecto que no pudo debatirse proponía extender la protección hasta fines de 2027.

Fernández contrastó la postura de los legisladores provinciales con las políticas nacionales de flexibilización de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. “Es una muestra más de que reafirman que ese es el modelo de país que quieren. Un modelo de país de unos pocos. Y obviamente, en ese modelo, los puesteros del oeste no tienen lugar”, afirmó.