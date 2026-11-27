Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El proyecto prevé un aumento de la inversión pública cercano al 54% respecto de la ejecución estimada para este año y refuerza las partidas sociales. La iniciativa, que no contempla endeudamiento, será analizada por el Concejo Deliberante desde el lunes.

La Municipalidad de General Pico, bajo la gestión de la intendenta Fernanda Alonso, presentó el proyecto de Presupuesto General de Recursos y Gastos para 2027, que asciende a 79.347 millones de pesos. La propuesta plantea una planificación equilibrada, sin recurrir al endeudamiento, y prioriza la inversión pública, los servicios y la asistencia social.

El proyecto fue enviado este jueves al Concejo Deliberante y comenzará a tratarse el próximo lunes. En esa instancia, funcionarios municipales expondrán la estructura contable correspondiente a cada área.

Un presupuesto municipal con foco en la inversión

De acuerdo con la información oficial, el monto representa un incremento del 27,1% frente al Presupuesto 2026, incluidas sus ampliaciones. La comparación con los 58.735 millones de pesos aprobados hace un año arroja una suba del 35,1%.

El Ejecutivo señaló que el plan fue elaborado frente a un contexto económico nacional complejo y con el objetivo de acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad. La asignación de recursos buscará responder a las necesidades actuales y futuras de la comunidad y sostener políticas que incidan directamente en la calidad de vida de los piquenses.

Uno de los principales componentes será la inversión pública, cuya partida crecerá cerca de un 54% respecto de la ejecución estimada para el ejercicio actual. Los fondos permitirán continuar obras de infraestructura urbana, tareas de mantenimiento y mejoras en el equipamiento y la capacidad operativa municipal.

Infraestructura, servicios y caminos rurales

La inversión apunta a reforzar servicios como la higiene urbana y el mantenimiento de las calles asfaltadas. También contempla mejorar la red terciaria de caminos para dar respuesta a las necesidades de productores privados.

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos seguirá siendo el área con mayor asignación presupuestaria. Entre las previsiones se destaca la compra de maquinaria para fortalecer la prestación de los servicios esenciales.

Asistencia social y acompañamiento a las familias

El proyecto también prevé sostener las políticas de cuidado, acompañamiento familiar, promoción social y abordaje territorial. La Secretaría de Desarrollo Social contará con recursos para mantener esas acciones ante las necesidades que, según el Ejecutivo, genera la situación económica nacional.

Además, se contemplan transferencias sociales destinadas principalmente a subsidios y otras herramientas de asistencia a la comunidad.

Control del gasto y eficiencia administrativa

La Secretaría de Economía continuará con medidas de control del gasto público, optimización de los recursos y modernización de los procesos municipales. El propósito es mejorar la eficiencia de la administración financiera sin afectar la calidad de los servicios.

En términos relativos, el Presupuesto prevé una reducción de la participación de los gastos salariales y los servicios no personales sobre el total de las erogaciones. De ese modo, aumentará proporcionalmente la porción destinada a inversión pública.

El Ejecutivo municipal afirmó que la propuesta busca sostener una administración ordenada y un Estado presente, mientras acompaña el desarrollo de General Pico frente a las dificultades económicas del país.